Erdbeben der Stärke 6,6 erschüttert Insel

Ein Erdbeben der Stärke 6,6 hat die Inselbewohner und die umliegende Izu-Inselkette erschüttert. Die Meteorologische Behörde Japans hat kurzzeitig eine Tsunami-Warnung ausgegeben, diese jedoch wenige Stunden später wieder aufgehoben.

Das Beben, das sich am späten Vormittag ereignete, hatte seinen Ursprung in einer Tiefe von zehn Kilometern im Pazifischen Ozean. Das Epizentrum befand sich in der Nähe der Insel Torishima, die sich am südlichen Ende der Inselkette befindet. Diese unbewohnte Insel liegt etwa 580 Kilometer südlich der pulsierenden Hauptstadt Tokio.

keine Verletzten

Als Reaktion auf das Beben wurde an der Küste der Vulkaninsel Hachijo-jima eine Flutwelle von 30 Zentimetern beobachtet. Die Bewohner der Izu-Inseln, die sich südöstlich der Izu-Halbinsel erstrecken, wurden aufgefordert, sich von der Küste zu entfernen.

Trotz der Stärke des Bebens und der kurzzeitigen Tsunami-Warnung gibt es bisher keine Berichte über größere Schäden oder Opfer.