BMW-Fahrer aufgepasst: iPhones im Auto zu laden könnte gefährlich sein

Das iPhone 15, der neueste Wurf aus dem Hause Apple, steht seit seiner Veröffentlichung im September im Rampenlicht der Technologie-Welt. Doch das glänzende Image bekommt bereits erste Kratzer. Insbesondere für BMW-Fahrer scheint das Smartphone zum Ärgernis zu werden. Nutzer berichten von Problemen mit dem NFC-Chip, der nach dem Laden an den kabellosen Ladestationen der Automarke den Dienst verweigert.

Die Nutzerklagen häufen sich auf Social-Media-Plattformen und Tech-Foren, wie Marcrumors.com berichtet. Nach dem Aufladen des iPhone 15 an der BMW-Ladestation wechselt das Handy in den Datenwiederherstellungsmodus mit weißem Bildschirm. Nach einem Neustart ist der NFC-Chip, der unter anderem für die Zahlungsfunktion Apple Pay und digitale Autoschlüssel genutzt wird, außer Betrieb.

Die Auswirkungen dieses Defekts sind für die Nutzer spürbar. Wer nach dem Aufladen versucht, Apple Pay zu nutzen, sieht sich mit einer Fehlermeldung konfrontiert. Einige Nutzer berichten sogar, dass Apple ihr defektes iPhone ersetzt hat – nur um dann festzustellen, dass das Ersatzgerät denselben Fehler aufweist.

Ursache noch unklar

Bislang tappen Technik-Enthusiasten und Experten im Dunkeln, was die Ursache des Defekts betrifft. Auch eine Lösung, die das Aufladen an der BMW-Ladestation ermöglicht, ohne den NFC-Chip zu beschädigen, ist noch nicht in Sicht.

Apple hat auf Anfragen reagiert und teilt mit, dass die Spezialisten des Unternehmens intensiv an der Klärung des Problems arbeiten. Bis dahin wird iPhone-Besitzern geraten, auf das kabelgebundene Laden zurückzugreifen oder alternative Ladestationen zu nutzen.

Bisher scheint das Problem auf die Modelle iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max beschränkt zu sein. Ob auch andere Modelle der Serie betroffen sind, bleibt unklar.