Erste Elektro-Lkws gehen in Österreich in Serienproduktion

Am kommenden Dienstag wird der österreichische Automobilhersteller „Steyr Automotive“ den Prototyp des ersten elektrischen Lieferwagens für den Stadtverkehr vorstellen. Die Serienproduktion ist in Zusammenarbeit mit dem schwedischen Unternehmen „Volta“ geplant. Das Ziel sind 14.000 Fahrzeuge jährlich.

Der erste Prototyp wurde innerhalb von zwei Jahren entwickelt. „Steyr Automotive“ fungiert als Partner zur Herstellung von zukünftigen E-Fahrzeugen in der Massenproduktion. Noch in diesem Jahr sollen die ersten 1.300 Einheiten produziert werden und bis zu 14.000 LKW pro Jahr könnten folgen.

Johann Ecker, Geschäftsführer von „Steyr Automotive“, ist zuversichtlich, dass das Unternehmen und Österreich durch die Produktion von alternativen Antriebssystemen und die Einführung von Fahrzeugen der Zukunft in diesem Sektor eine führende Position einnehmen werden. „Alternative Antriebssysteme sind genau das, was derzeit überall getan wird. Jetzt haben wir die Möglichkeit, in diesen Sektor einzusteigen und hier Fahrzeuge der Zukunft zu bauen“, so Ecker.

Die elektrischen LKW werden in ersten Versionen von 16 und 18 Tonnen Gewicht erhältlich sein und sind hauptsächlich für den Lieferverkehr in städtischen und zwischenstädtischen Gebieten gedacht. Mit einer Reichweite von 150 bis 200 km bei voller Beladung bieten die E-Lieferwagen eine vielversprechende Option für die Zukunft des nachhaltigen Transportwesens.