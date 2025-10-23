Europa im Sonnensturm: Experten warnen vor Riesen-Blackout-Gefahr

Wenn die Sonne zum Risiko wird: Ein extremer Sonnensturm könnte Europas Infrastruktur lahmlegen. Die ESA bereitet sich auf das unvermeidliche Szenario vor.

Ein gewaltiger Sonnensturm könnte Europa in ein Infrastrukturchaos stürzen – und die Vorbereitungen auf dieses Szenario laufen auf Hochtouren. Die Europäische Weltraumorganisation ESA hat kürzlich eine Simulation durchgeführt, bei der ein koronaler Massenauswurf (Plasmawolke der Sonne) der Sonne mit voller Wucht auf die Erde trifft. Die Folgen wären verheerend: weitreichende Stromausfälle, zusammenbrechende Kommunikationsnetze und massive Probleme mit Satellitensystemen. Auch Österreich wäre von einem solchen Ereignis betroffen.

Die Bedrohung ist keineswegs hypothetisch. Die ESA betrachtet ihre Simulationsübung als ernsthafte Vorbereitung auf ein unausweichliches Ereignis. ESA-Simulationsexperte Gustavo Baldo bringt es auf den Punkt: „Es geht nicht darum, ob es passiert – sondern wann.“

Extreme Simulation

Bei den Vorbereitungen für den Start des Erdbeobachtungssatelliten Sentinel-1D spielte das ESA-Kontrollzentrum in Darmstadt ein extremes Szenario durch: eine Sonneneruption der Klasse X45. Die daraus resultierende Plasmawolke würde innerhalb von 10 bis 18 Stunden das Erdmagnetfeld erreichen. Die Konsequenzen wären weitreichend – von ausfallenden Navigationssystemen wie GPS und Galileo über Polarlichter, die bis nach Süditalien sichtbar wären, bis hin zu explodierenden Transformatoren in den Stromnetzen.

Die kritische Infrastruktur stünde besonders im Fokus der Auswirkungen. Kommunikationssysteme könnten zusammenbrechen, Datenzentren ausfallen, die Verkehrssteuerung kollabieren, Bankensysteme nicht mehr funktionieren und selbst Rettungsdienste durch Stromausfälle oder Überlastung handlungsunfähig werden. Satelliten im Erdorbit wären durch die erhöhte Strahlung und einen vervierfachten Luftwiderstand gefährdet – mit drohenden Systemausfällen und möglichen Kollisionen als Folge.

Frühwarnsysteme

Die Wissenschaftler arbeiten jedoch an Lösungen: Mit dem für 2031 geplanten Frühwarnsatelliten „Vigil“ will Europa Sonnenaktivitäten vom strategisch günstigen Lagrange-Punkt L5 (Weltraum-Position) aus überwachen. Dies würde Frühwarnzeiten von vier bis fünf Tagen ermöglichen – ausreichend Zeit, um Stromnetzbetreiber, Fluggesellschaften und Kommunikationsdienstleister zu alarmieren.

Bis zur Realisierung dieses Großprojekts setzt die ESA auf Zwischenlösungen und intensive Forschung. Ab 2026 soll die CubeSat-Mission HENON erste kurzfristige Warnsysteme bereitstellen.

Parallel dazu entwickeln die Experten neue Strategien zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit – vergleichbar mit Pandemieplänen: umfassende Vorsorge, regelmäßige Tests der Infrastruktur und detaillierte Notfallpläne.