Lidl senkt die Kaffeepreise bei diesen 10 Sorten drastisch!

Kaffeegenuss wird günstiger: Lidl senkt die Preise für zehn Sorten seiner Eigenmarke „Bellarom“ um bis zu einen Euro – ohne Abstriche bei Qualität oder Lieferanten.

Lidl Österreich senkt die Preise für zehn Kaffeesorten der Eigenmarke „Bellarom“ um bis zu einen Euro pro Packung. Dies geht aus einer aktuellen Mitteilung des Discounters hervor. Die Preisreduktion reiht sich in eine Serie von Vergünstigungen ein, nachdem das Unternehmen bereits bei Produkten wie Butter, Ölen und Nudeln die Preise nach unten korrigiert hatte. Das Unternehmen betont dabei ausdrücklich: „Die Preisreduktionen gehen dabei nicht zulasten der Lieferanten oder der Qualität.“

Die Kostensenkungen werden laut Lidl durch das spezifische Geschäftsmodell mit eigenen Lieferketten ermöglicht. Als konkretes Beispiel führt der Konzern die hauseigene Kaffeerösterei an, in der die Bellarom-Produkte hergestellt werden. Der Lebensmittel-Discounter erklärt dazu: „So werden Kostenvorteile und Synergien möglich, die direkt an die Kunden weitergegeben werden.“

Konkrete Preissenkungen

Im Detail betreffen die Preissenkungen folgende Produkte: Bellarom Filterkaffee Gold (500 Gramm) kostet nun 6,49 Euro statt 6,99 Euro, Bellarom Kaffee mild + fein (500 Gramm) 6,49 Euro statt 6,99 Euro und Bellarom Kaffee entkoffeiniert (500 Gramm) 6,49 Euro statt 6,99 Euro. Bellarom Wiener Komposition (500 Gramm) wird für 6,99 Euro statt 7,99 Euro angeboten.

Rabatte bei Großpackungen

Bei den Kilogramm-Packungen sinkt der Preis für Bellarom Kaffee Crema Gustoso auf 9,49 Euro (vorher 9,99 Euro), für Bellarom Kaffee Rosso auf 9,49 Euro (vorher 9,95 Euro), für Bellarom Café Espresso auf 11,99 Euro (vorher 12,99 Euro), für Bellarom Café Crema und Aroma auf 12,49 Euro (vorher 12,99 Euro), für Bellarom Caffé Crema Classico auf 10,99 Euro (vorher 11,49 Euro) und für Bellarom Kaffee Gold Crema auf 13,99 Euro (vorher 14,99 Euro).