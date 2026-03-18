Explosion im Iran: Geheimdienst‑Chef bei Präzisionsschlag getötet

Ein gezielter Luftschlag trifft den Chef des iranischen Geheimdienstes – mitten in einer Nacht, die den Nahen Osten erneut erschüttert.

In der Nacht auf Mittwoch ist Esmaeil Khatib, der Leiter des iranischen Geheimdienstes, einem gezielten Luftschlag der israelischen Streitkräfte zum Opfer gefallen. Das bestätigte Israels Verteidigungsminister Katz. Khatib hatte das Amt seit 2021 inne und stand einer Behörde mit rund 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor, die vor allem durch die systematische Verfolgung regimekritischer Iranerinnen und Iraner bekannt geworden ist.

Nach Angaben eines Medienberichts erfolgte die Tötung im Zuge einer koordinierten Operation der Geheimdienste der USA und Israels. Offizielle Stellungnahmen blieben zunächst aus. Das Oppositionsmedium „Iran International“ erklärte jedoch, der Angriff sei erfolgreich verlaufen und Khatib tot.

Geheimdienstoperationen

Ungeachtet der anhaltenden Kampfhandlungen zeigt der iranische Geheimdienst weiterhin volle Operationsbereitschaft und setzt die Verfolgung oppositioneller Kräfte fort. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Tasnim berichtete, wurden in 26 Provinzen insgesamt 111 Zellen von Monarchisten ausgehoben – gemeint sind Anhänger von Reza Pahlavi, dem Sohn des letzten Schahs. Im Zuge der Razzien kam es zu Festnahmen, zudem wurden Schusswaffen sichergestellt.

Vier weitere Personen wurden wegen des Verdachts der Spionage in Gewahrsam genommen, da sie Informationen über Sicherheitskräfte weitergegeben haben sollen. Ebenfalls festgenommen wurden mehrere Personen, die dem Sender „Iran International“ Informationen zugespielt haben sollen. Tasnim meldete darüber hinaus die Beschlagnahme von 350 Starlink-Geräten.

Frühere Angriffe

Khatib ist nicht das erste hochrangige Mitglied der iranischen Führung, das einem gezielten Angriff zum Opfer fiel. Bereits zuvor wurden unter anderem Ayatollah Ali Khamenei und zuletzt Sicherheitsratschef Ali Larijani getötet. Auf Larijanis Tod reagierte Teheran mit Raketenangriffen auf Israel, bei denen auch Streumunition zum Einsatz kam.

In Tel Aviv forderten die Angriffe zwei Menschenleben.