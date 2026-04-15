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Betrugsfall

Fake-Krankmeldungen: 25-Jähriger kassierte eine Million Euro

Fake-Krankmeldungen: 25-Jähriger kassierte eine Million Euro
Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Ein Mann, ein Laptop – und ein millionenschweres Geschäft mit gefälschten Krankmeldungen. Frankreich steht vor einem beispiellosen Fall digitalen Betrugs.

In Frankreich befindet sich ein Mann in Untersuchungshaft, dem vorgeworfen wird, zehntausende gefälschte Krankschreibungen verkauft zu haben. Bei einer Verurteilung drohen ihm bis zu zehn Jahre Freiheitsstrafe sowie eine Geldstrafe von bis zu einer Million Euro. Wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch gegenüber der Nachrichtenagentur AFP bestätigte, wurde der Verdächtige bereits am 31. März in der Nähe von Nantes festgenommen.

Die formellen Ermittlungen wurden drei Tage nach seiner Verhaftung aufgenommen.

Millionen-Betrug

Nach Angaben der Zeitung „Le Parisien“ ist der Beschuldigte 25 Jahre alt. Die Vorwürfe gegen ihn umfassen Betrug, Urkundenfälschung sowie die illegale Ausübung ärztlicher Tätigkeit über das Internet. Für jedes der mehr als 44.000 ausgestellten Atteste soll er 21 Euro verlangt haben – daraus ergibt sich ein Gesamterlös von rund einer Million Euro.

KO KOSMO-Redaktion
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