Familie tauscht Großstadt gegen das idyllische Leben auf dem Berg

Vid Lukovic (53) und seine Frau Raduna haben sich für ein einfaches Leben in der serbischen Wildnis entschieden. Sie haben den westlichen Traum aufgegeben und leben nun inmitten von Bergen und Tieren im Dorf Plesin. Sieben Kinder, vier Enkelkinder und eine Vielzahl von Tieren gehören zu ihrer Familie. Doch das Leben in der Abgeschiedenheit hat auch seine Herausforderungen.

Vid Lukovic hat einen ungewöhnlichen Lebensweg eingeschlagen. Als junger Mann zog er nach Deutschland, auf der Suche nach einer besseren Zukunft. Doch die Liebe zu seiner Familie und Heimat war stärker.

„In den 80er Jahren habe ich in Österreich und Deutschland gearbeitet. Ich bin aus mehreren Gründen zurückgekehrt. Vor allem dank meiner Eltern, die uns drei Söhne hatten. Es war nicht schwer für mich, dort zu arbeiten. Man arbeitet weniger und verdient mehr. All das habe ich vermisst. Ich danke Gott, dass er mich zurückgebracht hat. Das Wasser und die Luft, die Golija uns gibt, sind ein unglaubliches Geschenk. Während die Luft im Westen schwer ist, kann ich jetzt kaum atmen“, erzählt Vid Lukovic.

1993 kehrte er aus dem Westen zurück und baute auf dem Land, auf dem er geboren wurde, ein Haus. Vid und Raduna haben sieben Kinder. „Vier sind zusammen, zwei Töchter sind verheiratet, ein Sohn ist verheiratet, ich habe vier Enkelkinder“, sagt der Gastgeber. Ihre Tochter Desanka ist die einzige Schülerin in der Schule. Ich gehe jeden Tag eine halbe Stunde zu Fuß zur Schule. Das einzige, was mir fehlt, sind Freunde, aber ich liebe das Leben in den Bergen“, sagt sie.

Herausforderungen des Lebens in der Abgeschiedenheit

Die Lukovics betreiben auf einer Höhe von 1.300 m über dem Meeresspiegel Landwirtschaft. Sie züchten Bienen, Ziegen, Kühe, Pferde, Mangalitza-Schweine und bauen Pflaumen, Weizen und Kartoffeln an. Doch das Leben in der Abgeschiedenheit hat auch seine Herausforderungen. „Es gibt viele Häuser, aber sie sind leer. Es gibt keine Leute, die Älteren sind gestorben und niemand ist nach ihnen gekommen. Das einzige, was fehlt, sind Menschen, sonst nichts“, betonen sie.

Trotz der Schwierigkeiten haben sie diese Lebensweise akzeptiert. Die Kinder und meine Frau haben diese Lebensweise akzeptiert. Am wichtigsten ist, dass wir gesund sind. Die Kinder wissen nicht, was ein Arzt ist, außer dass sie Impfungen bekommen haben“, sagt Vid Lukovic. Seine Frau Raduna fügt hinzu: „Die Kinder helfen bei der Viehzucht und im Haus. Was wir haben, geben wir ihnen, und sie fragen nicht nach etwas anderem.“

Vid Lukovic hat einen Traum: Er möchte, dass die Menschen sehen, wie gesundes Essen produziert wird und wie ihre Vorfahren gelebt haben. „Mein Hauptziel ist es, dafür zu kämpfen, dass wir ein traditionelles Leben führen. Damit die Leute sehen, wie gesundes Essen produziert wird und wie unsere Vorfahren gelebt haben, vielleicht kommt dann jemand zur Besinnung und kehrt zurück“, sagt er. Doch er weiß, dass es für seine Kinder nicht einfach sein wird.

„Für meine Kinder wird es sehr schwer sein, sie sind patriarchalisch erzogen worden, so wie meine Eltern mich erzogen haben. Sie können sich in der heutigen Zivilisation nicht zurechtfinden. Aber Ehrlichkeit und Vertrauen müssen irgendwann an die Oberfläche kommen“, schließt Vid Lukovic.