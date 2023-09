Tragödie bei Gender Reveal Party: Flugzeug stürzt ab und Pilot kommt ums Leben

Navolato, Mexiko – Ein Tag der Freude und Erwartung verwandelte sich in eine Tragödie, als ein Kleinflugzeug während einer Feier abstürzte. Das Flugzeug, eine Piper PA-25-235, wurde von den werdenden Eltern angeheuert, um das Geschlecht ihres ungeborenen Kindes in einer spektakulären Inszenierung zu enthüllen.

Die Feier fand am Samstag in der Nähe der mexikanischen Stadt Navolato statt. Die Gäste versammelten sich in gespannter Erwartung vor einem großen Schild mit der Aufschrift „Oh Baby“. Der Pilot, Luis Ángel N., 32, sollte mit seinem Flugzeug über die Köpfe der Feiernden hinwegfliegen und entweder blauen oder rosafarbenen Rauch ausstoßen – ein Zeichen für das Geschlecht des Babys.

Die Aufnahmen des tragischen Ereignisses zeigen, wie das Flugzeug rosa Rauch ausstößt und steil in den Himmel aufsteigt. Doch plötzlich bricht die linke Tragfläche ab und das Flugzeug stürzt unkontrolliert in ein Feld hinter dem Haus. Die Gäste, die das Drama zunächst nicht bemerken, feiern weiter und umarmen das werdende Elternpaar.

Ein tragisches Ende

Luis Ángel N. wird schwer verletzt aus dem Wrack geborgen. Trotz mehrerer Knochenbrüche überlebt er zunächst den Absturz, erliegt jedoch später im Krankenhaus seinen Verletzungen. Die Feiernden erfahren erst später von dem tragischen Unfall, der ihre Freude in tiefe Trauer verwandelt hat.

Die Staatsanwaltschaft hat nun eine Untersuchung eingeleitet. Die Absturzstelle wurde abgesperrt und das Wrack wird untersucht. Zeugenaussagen werden ausgewertet, um den genauen Hergang des Unglücks zu rekonstruieren. Auf X, ehemals Twitter, spekulieren Luftfahrtexperten über mögliche Ursachen.

Einige vermuten, dass das Material der Tragfläche beschädigt gewesen sein könnte, da sie normalerweise solchen Belastungen standhalten sollte.