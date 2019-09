Fans überzeugt: Andreana Čekić ist schwanger! (FOTO)

Kürzlich veröffentlichte die bekannte Balkan-Sängerin ein Foto auf Instagram, dass eine wahre Kommentarlawine auslöste. Ihre Fans sind sich sicher: Andy ist schwanger!

Auf dem heiß diskutiert Bild posiert Andreana Čekić mit ihrem Verlobten Marko. Das Ganze wäre noch nicht ungewöhnlich, wäre da nicht ein kleines Detail – Markos Hand auf dem Bauch der Sängerin.

Sofort kommentierten Fans der Sängerin unter den Post, dass sie schwanger sei und viele sind sich sicher, dass sie bemerkt hätten, dass Andreanas Bauch in der letzten Zeit etwas gewachsen sei. So ganz an den Haaren herbeigezogen ist die Geschichte keinesfalls. In diversen Interviews bestätigte die Sängerin, sich vorstellen zu können, Kinder mit Marko zu haben.

Heiratsantrag zum Geburtstag

Das Paar verlobte sich erst kürzlich bei Andreanas Geburtstagsparty. „Meine Liebe, ich möchte dir zum Geburtstag gratulieren. Danke, dass es dich gibt“, begann Milošević seine Rede, die im ersten Moment nicht darauf schließen hat lassen, dass er nur wenig später vor der Sängerin auf die auf die Knie geht. Diese erfreuliche Nachricht teilten viele ihrer Kolleginnen auf in Form von Videos auf Instagram. (KOSMO berichtete)

Was sagt ihr, ist Andreana Čekić schwanger oder nicht? Das besagte Bild findet ihr auf der zweiten Seite!