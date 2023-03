Fischer finden Überreste eines vermissten Vaters in Hai-Magen

Ein Mann namens Diego Barria, 32, Vater von drei Kindern, wurde zuletzt am 18. Februar gesehen, als er kurz vor Mitternacht mit seinem Quad in der Nähe der Küste in Chubut, einer südargentinischen Provinz, fuhr.

Unterwegs hielt Diego an, um seine Fischerfreunde zu begrüßen, und sagte seiner Frau, dass er etwas später zurückkommen würde. Da er weder in dieser noch in der folgenden Nacht nach Hause zurückkehrte und auf Anrufe und Nachrichten gar nicht reagierte, beschloss die Familie, ihn nach zwei Tagen als vermisst zu melden. Dann begannen die Ermittler mit der Suche in der Gegend, in der er verschwand, und nach 40 Stunden fanden sie sein zerstörtes Quad und etwas weiter entfernt Diegos Helm, der in zwei Teile geteilt war. Die Leiche wurde jedoch noch nicht gefunden.

„Wir können das nicht mehr ertragen, bitte kontaktiere uns. Ich bin stark wegen der Kinder, aber ich weiß nicht, wie lange ich es noch sein werde. Sei nicht rebellisch, gib uns ein Zeichen“, schrieb seine Frau Virginia Brugger wenige Tage vor der grausamen Entdeckung des Fischers auf Facebook.

(FOTO: Screenshot/ Facebook)

Am Sonntagmorgen berichteten zwei Fischer, dass sie in der Nähe des Fundortes drei Haie gefangen hätten. Sie fanden menschliche Überreste in einem der Haie, als sie sie säuberten, berichtet Sky News.

Nach Angaben der Fischer fingen sie drei etwa 1,5 Meter lange Haie. Als sie das Tier öffneten, um seine Eingeweide zu entfernen, fanden sie Haut, Fett sowie menschliches Fleisch. Die Überreste passten zum Unterarm, und das grün-rote Rosentattoo war noch erkennbar. Diegos Familie habe es geschafft, ihn mit Hilfe dieses „Tattoos zu identifizieren, das auf einem der Überreste gefunden wurde“, sagte Daniela Milatruz, eine Polizistin, die an der Suche nach diesem Mann beteiligt war. Die Familie erkannte das Tattoo auf dem Unterarm. Sie fügte hinzu, dass DNA-Tests durchgeführt werden, um seine Identität zu bestätigen.

➤ Die Ermittlungen dauern an, obwohl nicht klar ist, was genau passiert ist. Bloß Diegos Fahrzeug wurde zwei Tage nach seinem Verschwinden am Strand gefunden.

„Wir gehen davon aus, dass Diego einen Unfall hatte und im Meer gelandet ist, und da es an diesem Wochenende eine Flut gab, wurde sein Körper wahrscheinlich von Haien weggeschleppt“, so die Polizei.