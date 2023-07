Nach langem und hitzigem Diskurs hat der Ketchup-Hersteller Heinz die Antwort auf eine der schwierigsten Fragen des Universums geliefert: Gehört Ketchup in den Kühlschrank oder nicht? Ein Konflikt, der oft als Saucenkrieg bezeichnet wird und der in vielen Haushalten ausgetragen wird – ob der Ketchup im Kühlschrank oder in der Vorratskammer, oder wie bei den meisten von uns, einfach in einem Küchenschrank aufbewahrt werden soll.

Für einige mag dies keine Debatte sein. Viele argumentieren, dass die Antwort klar auf der Rückseite der Flasche steht: „Ketchup gehört in den Kühlschrank!“ Doch nicht jeder stimmt dieser Ansicht zu. 2019 brachte die Rapperin Cardi B das Thema erneut ins Rampenlicht, indem sie auf Twitter schrieb: „Menschen, die ihren Ketchup in den Kühlschrank stellen, kann man nicht trauen.“ Dieser Tweet löste eine Welle von Reaktionen aus, erhielt mehr als 27.000 Likes und brachte über 2.600 Kommentare hervor, in denen Argumente für beide Seiten der Debatte vorgebracht wurden.

Debatte gelöst

Fast vier Jahre nach dem Cardi B’s Aussage versuchte Heinz nun, die Debatte ein für alle Mal zu beenden. Das Unternehmen veröffentlichte auf Twitter eine Pressemeldung, die klar und deutlich besagt: „Übrigens: Ketchup. gehört. in. den. Kühlschrank!!!“ Damit scheint die Frage endgültig geklärt zu sein: Ja, Ketchup gehört definitiv in den Kühlschrank. Die Antwort steht doch nicht umsonst auf der Rückseite der Flasche…

Die definitive Antwort von Heinz Ketchup mag für manche überraschend sein, für andere jedoch nur eine Bestätigung dessen, was sie bereits wussten. So oder so, der Saucenkrieg scheint nun endlich ein Ende gefunden zu haben. Zumindest bis zur nächsten kontroversen Lebensmittelaufbewahrungsfrage.