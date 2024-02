Geschwister beim Sandspielen verschüttet: Fünfjährige tot

Am sonnigen Strand Floridas spielten zwei Kinder, ein siebenjähriger Junge und seine fünfjährige Schwester, als das Unvorstellbare geschah. Ein Loch, das sie im Sand gegraben hatten, stürzte ein und begrub sie unter sich. Trotz der verzweifelten Rettungsversuche von Erwachsenen, die vor Ort waren, überlebte das Mädchen nicht. Ihr Bruder befindet sich noch in kritischem Zustand.

Das Drama ereignete sich an der belebten Strandpromenade im Südosten des Bundesstaates. Nach Angaben von NBC Miami hatten die Kinder in einem Sandloch gespielt, das plötzlich in sich zusammenbrach. Die Erwachsenen vor Ort begannen sofort, mit Eimern und Schaufeln zu graben, um die Kinder zu retten.

Bruder ebenfalls verschüttet

„Der Vater fand zuerst seinen Sohn, aber seine Tochter war immer noch irgendwo unter dem Sand“, berichtete ein Augenzeuge dem Sender Local10. Erst nach etwa 15 Minuten gelang es den Rettungskräften, auch das Mädchen aus dem Sand zu befreien. Doch für sie kam jede Hilfe zu spät. Ihr Bruder wurde in kritischem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert.

Das Loch, in dem die Kinder spielten, soll bis zu 1,80 Meter tief gewesen sein. Wie ein derart großes Loch an der öffentlichen Strandpromenade entstehen konnte, bleibt unklar. Laut NBC Miami ist es jedoch nicht das erste Mal, dass es zu tödlichen Unfällen in Zusammenhang mit Sandlöchern kommt, die plötzlich in sich zusammenstürzen und Menschen begraben.