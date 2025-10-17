Grausamer Fund im Wald: Brandspuren um toten Fabian (8) entdeckt

In einem Waldstück bei Güstrow wurde ein toter Junge gefunden – vermutlich der vermisste Fabian. Die Spuren deuten auf ein Gewaltverbrechen hin.

Ein Kinderschicksal erschüttert Deutschland: In einem Waldstück nahe Güstrow wurde am Dienstag der Leichnam eines Kindes gefunden. Die Ermittlungsbehörden gehen mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass es sich um den vermissten achtjährigen Fabian handelt. Bei der gerichtsmedizinischen Untersuchung wurden Spuren von Gewalteinwirkung nachgewiesen. Zu den genauen Todesumständen halten sich die Behörden aus ermittlungstaktischen Gründen zurück.

Die Rostocker Ermittler arbeiten laut eigener Mitteilung weiterhin unter Hochdruck an dem Fall. In der Umgebung werden Anwohner befragt, teils direkt an ihren Wohnorten. Die Bevölkerung wird zudem gebeten, möglicherweise relevantes Bild- oder Videomaterial aus Privataufnahmen zur Verfügung zu stellen.

⇢ Polizei wertet jetzt das Handy des getöteten Achtjährigen aus!



Brandspuren am Fundort

Wie die „Bild“ berichtet, war nach dem Fund des toten Kindes am Dienstag auch die Feuerwehr vor Ort im Einsatz. Auf Bildern der Zeitung sind verkohlte Grashalme zu sehen. Der Boden weist an mehreren Stellen schwarze Verfärbungen auf, und weißer Aschestaub bedeckt Teile des Areals. Ob zwischen dem Brand und dem Tod des Jungen ein Zusammenhang besteht, ist derzeit noch ungeklärt.

Für Freitag haben die Behörden eine schriftliche Stellungnahme mit neuen Erkenntnissen angekündigt. Unter anderem stehen noch die Ergebnisse einer DNA-Analyse aus, die Fabians Identität zweifelsfrei bestätigen soll.

⇢ Wer macht so etwas?“: Polizei ermittelt nach Mord an Fabian (8) unter Hochdruck



Familie in Trauer

Ursprünglich war vorgesehen, dass die getrennt lebenden Eltern ihren Sohn in der Gerichtsmedizin identifizieren. Staatsanwalt Harald Nowack erklärte gegenüber der „Bild“: „Sie sahen sich emotional nicht in der Lage, die Leiche zur Identifikation in Augenschein zu nehmen.“

Der Vater des Jungen, Matthias, beschreibt seine verzweifelte Situation: „Nachts gehe ich nicht mehr ins Bett, bleibe auf der Couch sitzen in der Hoffnung, dass jede Sekunde mein Sohn durch die Tür kommt.“

Eine Hoffnung, die sich nicht erfüllen wird. Die genauen Umstände, unter denen Fabian sein Leben verlor, sind noch Gegenstand der Ermittlungen.

⇢ Einsatzkräfte finden Kinderleiche: Vermisster Achtjähriger leblos entdeckt

