Grausamer Verdacht: Wurde Stefanie noch lebendig in Koffer gesteckt?

Ein gerichtsmedizinischer Befund erschüttert den Fall der getöteten Steirerin – und wirft eine grausame neue Frage auf.

Ein gerichtsmedizinischer Befund hat im Fall der getöteten jungen Steirerin einen erschütternden neuen Verdacht aufgeworfen: Demnach könnte Stefanie P. noch am Leben gewesen sein, als ihr mutmaßlicher Mörder sie in einem Koffer verstaute – um sie anschließend in einem Waldgebiet in Slowenien, gemeinsam mit dem Koffer, zu begraben.

Ungeklärte Todesumstände

Was sich in den frühen Morgenstunden des 23. November 2025 in der Grazer Wohnung von Stefanie P. im Stadtteil Geidorf tatsächlich ereignet hat und unter welchen genauen Umständen sie zu Tode kam, ist bislang ungeklärt. Die 32-Jährige wurde am 23. November 2025 um 18:31 Uhr als vermisst gemeldet. Sechs Tage später, am 29. November 2025, wurde ihre Leiche in einem Waldstück in Slowenien gefunden.