85-Jähriger missbrauchte demente Frauen im Heim

Ein 85-Jähriger missbraucht demenzkranke Mitbewohnerinnen – und darf womöglich im selben Heim bleiben.

Am Innsbrucker Landesgericht stand ein 85-jähriger ehemaliger Gemeindesekretär wegen schwerer Vorwürfe vor Gericht: Der Mann soll in einem Pflegeheim mehrfach demenzkranke Mitbewohnerinnen sexuell missbraucht haben. Aufgedeckt wurden die Übergriffe durch aufmerksame Pflegekräfte, die die Vorfälle meldeten. Insgesamt drei an Demenz erkrankte Bewohnerinnen der Innsbrucker Einrichtung sollen Opfer seiner Übergriffe geworden sein – einige davon mehrmals.

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Bedingtes Urteil

Der gebürtige Kärntner wurde am Ende des Verfahrens zu zehn Monaten bedingter Freiheitsstrafe sowie einer Geldstrafe von 1920 Euro verurteilt. Das Urteil nahm er noch im Gerichtssaal an. Sein größtes Anliegen ist nun, weiterhin im Heim bleiben zu dürfen. Sein Verteidiger betonte, der 85-Jährige sei sein Leben lang unbescholten gewesen und kein typischer Krimineller. Das Verhalten im Vorjahr erklärte der Anwalt mit dem Begriff „Altersgeilheit“.

Widersprüchliche Aussagen

Gegenüber der Polizei hatte der Angeklagte zunächst eingeräumt, sein Trieb habe ihn zu den Taten verleitet. Im Prozess selbst gab er hingegen an, sich an nichts erinnern zu können. „Aber wenn die Pflegekräfte es sagen, dann werde ich das gemacht haben“, erklärte er vor Gericht. Dass die Übergriffe überhaupt ans Licht kamen, ist dem Eingreifen des Pflegepersonals zu verdanken, das die betroffenen Bewohnerinnen schützte.

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