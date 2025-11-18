Großalarm in Hauptstadt: Recycling-Halle brannte lichterloh

Dramatische Szenen in Linz: Ein nächtlicher Großbrand verwandelte eine Halle in ein Flammenmeer. Zehn Feuerwehren kämpften gegen die massiven Flammen.

In der Nacht loderten plötzlich Flammen in einer Halle in Linz auf. Beim Eintreffen der ersten Hilfskräfte stand bereits ein erheblicher Teil des Gebäudes in Brand. Die Berufsfeuerwehr Linz koordinierte den Großeinsatz, bei dem zehn freiwillige Feuerwehren mitwirkten.

Auch Polizei, Rettungsdienst, Energieversorger und die Linz AG unterstützten die Löscharbeiten. Mit Hubrettungsfahrzeugen und Wasserwerfern gelang es den Einsatzkräften, das Feuer von verschiedenen Seiten zu bekämpfen und ein Übergreifen der Flammen zu verhindern. Die Einsatzleitung betonte, dass zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung für die umliegenden Wohngebäude bestand.

Ermittlungen laufen

Noch in der Nacht begannen Polizeibeamte mit den Untersuchungen zur Brandursache. Aufgrund der massiven Zerstörungen konnten jedoch zunächst keine konkreten Erkenntnisse gewonnen werden.

Schwierige Nachlöscharbeiten

Die Nachlöscharbeiten erweisen sich als besonders herausfordernd, da die Brandlast enorm ist. Eine Begehung des zerstörten Hallenkomplexes war in den Nachtstunden nicht möglich. Am Dienstag soll schweres Gerät zum Einsatz kommen, um Zugang zum Brandherd zu schaffen und die gepressten Ballen ins Freie zu transportieren, wo sie endgültig abgelöscht werden können.

