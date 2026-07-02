Großeinsatz – Kriegsbombe vor beliebtem Urlauberstrand entdeckt

Taucher entdecken vor Venedigs Küste ein Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg – und lösen damit einen Großeinsatz aus.

In der Bucht von Cavallino-Treporti nahe Venedig machten Taucher einen unerwarteten Fund aus vergangenen Kriegszeiten: eine Artilleriegranate mit einem Durchmesser von rund einem halben Meter. Das Relikt stammt von der „Quintino Sella“ – einem Schiff, das 1943 im Zweiten Weltkrieg vor der venezianischen Küste versank und seitdem auf dem Meeresgrund liegt. Der Wrackfund war der Auslöser für einen behördlichen Großeinsatz in dem adriatischen Badeort.

Der Zerstörer wurde am 11. September 1943 etwa 30 Seemeilen südlich von Venedig von deutschen Schnellbooten torpediert und sank infolge zweier Treffer mittschiffs. An Bord befanden sich rund 300 venezianische Zivilisten – das Schiff war auf dem Weg, sich in Tarent den Alliierten zu ergeben. Bei dem Untergang kamen 27 Besatzungsmitglieder ums Leben.

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Granate in 23 Metern

Eine Luft- und Marineoperationseinheit der Guardia di Finanza hatte das versunkene Wrack der „Quintino Sella“ im Rahmen einer Unterwasseroperation inspiziert. In 23 Metern Tiefe stießen die Einsatzkräfte dabei auf das alte Kriegsrelikt. Nach Angaben der italienischen Nachrichtenagentur Ansa handelt es sich konkret um eine Marineartilleriegranate.

Behördlicher Großeinsatz

Um entlang der stark frequentierten Adriaküste die Sicherheit von Schifffahrt und Besatzungen lückenlos zu gewährleisten, wurden die zuständigen Schifffahrtsbehörden sowie die lokale Präfektur unverzüglich informiert. Die Verantwortlichen reagierten ohne Verzug und ordneten die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen für das betroffene Meeresgebiet an.

Mit der sicheren Bergung und anschließenden fachgerechten Entschärfung der Bombe wurde die spezialisierte Unterwassereinsatzgruppe der Küstenwache Ancona betraut.