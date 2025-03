Horror-Unfall: Drei Monate altes Baby verletzt

Ein schwerer Unfall auf der B179 bei Musau fordert vier Verletzte, darunter ein Baby. Die Straße war stundenlang gesperrt, Rettungskräfte im Großeinsatz.

Am frühen Mittwochmorgen kam es auf der B179 Fernpassstraße bei Musau zu einem schweren Verkehrsunfall, der gegen 5 Uhr stattfand. Ein Auto geriet aus ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Dieser Vorfall ereignete sich in der Nähe der Kontrollstelle in Musau und führte zu vier verletzten Personen.

⇢ Sekundenschlaf am Steuer: Lkw durchbricht Leitplanke auf Autobahn



Verletzte und Rettungseinsatz

Unter den Verletzten befand sich eine junge Familie, bestehend aus drei Personen, darunter ein drei Monate altes Baby. Im anderen Fahrzeug war eine einzelne Person unterwegs. Der heftige Zusammenstoß erforderte den intensiven Einsatz von Rettungskräften. Eine der verletzten Personen, die nicht das Baby war, wurde im Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr setzte eine Bergeschere ein, um diese Person aus dem Wrack zu befreien. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde sie ins Bezirkskrankenhaus Reutte gebracht, während andere Verletzte in nahegelegene Krankenhäuser transportiert wurden.

Verkehrsbehinderungen

Der Unfall hatte erhebliche Auswirkungen auf den Verkehr, da die B179 Fernpassstraße im Bereich der Unfallstelle bis etwa 7.15 Uhr gesperrt war. Neben der Polizei waren auch Feuerwehr, Rettungskräfte und Notärzte im Einsatz, um die Verletzten zu versorgen und die Unfallstelle zu sichern.