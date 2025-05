Hubschrauber-Einsatz: 11-Jährige bewusstlos aus Wasser gerettet

Eine elfjährige Schülerin erlitt bei einem Absturz in der Hachleschlucht bei Imst in Tirol schwerste Verletzungen. Das Kind wurde im unteren Bereich der Schlucht bewusstlos im Wasser aufgefunden. Die Crew eines Notarzthubschraubers konnte das Mädchen mittels Taubergung retten und anschließend in die Klinik nach Innsbruck transportieren.

Das verunglückte Kind gehörte zu einer zwölfköpfigen Schülergruppe, die einen Wanderweg entlang der Schlucht beging. Als die Elfjährige plötzlich vermisst wurde, setzten die Begleiter umgehend einen Notruf ab, wodurch die Rettungskette aktiviert wurde.

⇢ Heftiger Crash in Donaustadt bei Linksabbiegen: 38-Jährige mit schweren Knochenbrüchen



Erfolgreiche Rettung

Sofort begannen die Bergrettung Imst und die Besatzung des Notarzthubschraubers mit der Suche nach dem vermissten Mädchen. Nach der erfolgreichen Bergung der schwerverletzten Schülerin kümmerte sich ein Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes um die psychologische Betreuung der betroffenen Schülergruppe.

Zustand kritisch

Laut aktueller Mitteilung der Klinik Innsbruck schwebt das Mädchen weiterhin in Lebensgefahr und wurde in ein künstliches Koma versetzt. Die behandelnden Ärzte beobachten den Zustand intensiv.

Unfallursache geklärt

Nach vorläufigen Ermittlungen der Polizei Tirol handelt es sich möglicherweise um einen tragischen Selfie-Unfall. Am Unfallort wurde das Smartphone des Kindes gefunden, wobei die Kamera-App noch aktiviert war. Die Bergrettung Tirol weist darauf hin, dass die Hachleschlucht als mittelschweres alpines Gelände eingestuft ist. Der betreffende Abschnitt wurde nach dem Vorfall vorübergehend für Besucher gesperrt.