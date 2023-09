Im Finale gegen Djokovic: Medvedev stürzt Favoriten Alcaraz in US Open Thriller

In einem intensiven Halbfinal-Match der US Open hat der russische Tennisspieler Daniil Medvedev den Favoriten Carlos Alcaraz besiegt. Nach fast dreieinhalb Stunden spektakulärem Tennis steht Medvedev nun im Finale gegen Novak Djokovic, ein Duell, das bereits mit Spannung erwartet wird.



In einem packenden Halbfinale der US Open hat Daniil Medvedev Carlos Alcaraz, den aktuellen Champion von New York, aus dem Rennen geworfen. Nach einem fast dreieinhalbstündigen Match, das die Zuschauer in seinen Bann zog, setzte sich Medvedev mit 7:6 (3), 6:1, 3:6, 6:3 durch.

Alcaraz ging als Favorit in dieses Duell, nicht zuletzt aufgrund seiner Position in der ATP-Rangliste und seiner beeindruckenden Siege gegen Medvedev in Wimbledon und Indian Wells in dieser Saison.

Mit dem vierten Matchball zementierte Medvedev seinen Platz im prestigeträchtigen Finale gegen den Tennis-Titan Novak Djokovic.

Trotz Djokovics Vorsprung in den Head-to-Head-Begegnungen mit 9-5 Siegen, schwebt der Schatten des US Open-Finales 2021, in dem Medvedev Djokovic den historischen Kalender-Slam verwehrte, noch über dem Match.



Ein Schlagabtausch auf höchstem Niveau ist garantiert.