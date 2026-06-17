Im Saunaclub kennengelernt: Prostituierte erpresst Priester mit Nacktfotos

Ein Saunaclub, eine erfundene Krebsdiagnose und 255.000 Euro – ein Priester wurde zum Opfer einer eiskalten Masche.

Die Angeklagte betritt den Verhandlungssaal mit einem Ordner vor dem Gesicht, hinter ihr folgen ihre Verteidiger. Gleich zu Prozessbeginn ließ die 30-Jährige über ihren Anwalt die gegen sie erhobenen Vorwürfe einräumen. Seit Dienstag muss sie sich vor Gericht wegen Betrugs und Erpressung verantworten.

Im Raum steht eine Freiheitsstrafe zwischen zweieinhalb und dreieinhalb Jahren. Bis zum 25. Juni sind insgesamt drei Verhandlungstage vorgesehen.

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Finanzielle Katastrophe

Was für einen pensionierten bayerischen Priester als Suche nach menschlicher Nähe begann, endete als finanzielle Katastrophe: Über mehrere Jahre verlor er 255.000 Euro an eine Prostituierte, die er in einem Saunaclub kennengelernt hatte. Heimlich aufgenommene Nacktaufnahmen, eine vorgetäuschte Krebserkrankung und immer neue Geldforderungen brachten ihn an den Rand des Ruins. Laut Anklageschrift zahlte der Geistliche Schweigegeld in der Hoffnung, eine Veröffentlichung der kompromittierenden Bilder zu verhindern und zu vermeiden, dass das Bistum von der Affäre erfährt.

Vor dem Landgericht Würzburg hat die 30-Jährige, die sich seit Oktober 2025 in Untersuchungshaft befindet, nun gestanden, den Priester sowie zwei weitere Männer um insgesamt knapp 350.000 Euro gebracht zu haben. Auch diese beiden anderen Opfer sollen die Angeklagte in demselben Saunaclub kennengelernt haben und ihr ebenfalls erhebliche Geldsummen gezahlt haben.

Druck und Drohungen

Den Ausgangspunkt der verhängnisvollen Verbindung bildete ein Treffen im Saunaclub: Der Priester und die damals jüngere Frau lernten sich der Anklage zufolge 2016 in einem Würzburger Club kennen, ab 2022 zählte er zu ihren Kunden. In dieser Zeit schilderte sie ihm eine angebliche Leukämieerkrankung und kassierte wiederholt Geld für erfundene Behandlungen. Bis 2025 soll der Geistliche mindestens 255.000 Euro überwiesen haben.

Vor Gericht erklärte er seine Beweggründe: Er habe sich aus Zuneigung, Mitleid und dem Wunsch nach Nähe an die Frau gebunden – „wobei das Mitleid überwog“, so der Priester. Nachdem ihm 2025 nach der Auflösung von drei Lebensversicherungen das Geld ausgegangen war, wollte er die Verbindung beenden. Doch nach seinen Angaben setzte sie ihn weiter unter Druck und drohte, alles öffentlich zu machen.

Darüber hinaus ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen den Priester wegen des Verdachts der Vergewaltigung.