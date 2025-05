Inflationsfalle: Familien droht bis 2029 Verlust von 1.408 Euro

Familienbudgets unter Druck: Ohne Inflationsanpassung drohen Haushalten mit Kindern bis 2029 empfindliche Einbußen von bis zu 1.408 Euro – mit besonders starken Auswirkungen auf Frauen.

Sollte die Regierung die Inflationsanpassung bei Familienleistungen aussetzen, drohen Haushalten mit Kindern erhebliche finanzielle Einbußen. Nach Berechnungen des Momentum Instituts (gewerkschaftsnahes Forschungsinstitut) würde eine vierköpfige Familie im Jahr 2025 bereits 454 Euro weniger zur Verfügung haben. Im darauffolgenden Jahr stiege der Verlust auf 799 Euro, und bis zum Ende der Legislaturperiode 2029 summierte sich der Betrag sogar auf 1.408 Euro.

Die finanziellen Auswirkungen treffen auch kleinere Familien spürbar. Ein Haushalt mit zwei Kindern müsste laut den Analysen des gewerkschaftsnahen Instituts im kommenden Jahr auf 165 Euro verzichten. 2026 würde sich dieser Betrag bereits auf 291 Euro erhöhen. Verzichtet die Regierung im Rahmen der Budgetkonsolidierung bis 2029 auf die jährliche Anpassung von Familienbeihilfe, Kinderabsetzbetrag und Schulstartgeld an die Teuerung, entstünde diesen Familien ein Gesamtverlust von 512 Euro.

Frauen stärker betroffen

Besonders problematisch: Die ausbleibende Valorisierung (Wertanpassung an die Inflation) der Familienleistungen trifft Frauen überproportional stark. Das Momentum Institut weist darauf hin, dass Frauen mit 54 Prozent deutlich stärker von einer fehlenden Inflationsanpassung der Familienbeihilfe betroffen wären als Männer mit 46 Prozent. Noch gravierender zeigt sich die Ungleichheit beim Kinderbetreuungsgeld – hier gingen 94 Prozent der Einsparungen zu Lasten von Frauen. Auch beim Kinderabsetzbetrag würden Frauen überdurchschnittlich belastet.

Armutsgefahr steigt

Barbara Schuster, stellvertretende Chefökonomin am Momentum Institut, kritisiert: „Seit Jahrzehnten verlieren Sozialleistungen an Kaufkraft, weil sie nie an die Teuerung angepasst wurden.“ Sie warnt eindringlich vor den Folgen weiterer Einschnitte bei Familienleistungen. Diese würden vor allem einkommensschwächere Haushalte massiv belasten und die „ohnehin starke Armutsgefährdung im Land noch weiter“ anfachen.

Inflationsanpassungen

Im Gegensatz zu den Überlegungen in Österreich haben andere europäische Länder ihre Familienleistungen bereits umfassend vor Inflationsverlusten geschützt. Deutschland erhöht etwa das Kindergeld ab 2025 auf 255 Euro pro Monat je Kind. In Schweden und Frankreich werden zentrale familienbezogene Leistungen jährlich an die Inflationsentwicklung angepasst, um Kaufkraftverluste zu verhindern.

OECD-Studien belegen, dass eine Aussetzung der Inflationsanpassung bei Familienleistungen nachweislich die Armutsrisiken für Haushalte mit Kindern erhöht. Besonders betroffen sind dabei Alleinerziehende und Familien mit geringerem Einkommen. Die Erfahrungen aus mehreren EU-Staaten zeigen, dass gerade Frauen überproportional unter ausbleibenden Anpassungen leiden, da sie häufiger auf diese Transferleistungen angewiesen sind.