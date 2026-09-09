Jahrelang Mehrstunden nicht bezahlt: AK holt 2.100 Euro zurück

Jahrelang Mehrstunden geleistet, aber nicht bezahlt bekommen – dann schaltete sich die AK ein und holte 2.100 Euro zurück.

Jahrelang arbeitete eine teilzeitbeschäftigte Service-Mitarbeiterin regelmäßig mehr Stunden als vertraglich vereinbart – ohne dafür entsprechend bezahlt zu werden. Nach dem Einschreiten der Arbeiterkammer Kärnten erhielt sie sämtliche offenen Mehrstunden samt Zuschlägen nachbezahlt: insgesamt 2.100 Euro. Der Fall ist kein Einzelfall: Im Arbeitsrecht erledigte die AK Kärnten 2025 insgesamt 2.512 Akte und erkämpfte dabei rund 7,9 Millionen Euro an ausstehenden Entgelten, unbezahlten Überstunden und nicht korrekt abgerechneten Sonderzahlungen.

AK erkämpft Nachzahlung

Wolfram Lechner, Referatsleiter für Arbeitsrecht und Arbeitnehmerschutz bei der AK Kärnten, schilderte den Fall: „Die Arbeitszeiten wurden zwar im Betrieb korrekt erfasst, aber eine Vergütung der Mehrstunden samt gesetzlicher Zuschläge blieb jahrelang aus.“ Erst durch die Berechnungen der Arbeiterkammer konnten die ausstehenden Beträge erfolgreich eingefordert werden. AK-Präsident Günther Goach stellt klar: „Niemand darf unbezahlt arbeiten. Wir stehen unseren Mitgliedern kostenlos zur Seite, um ihre Rechte durchzusetzen!“

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Digitaler Zeitspeicher

Grundsätzlich empfiehlt die Arbeiterkammer allen Beschäftigten, ihre tatsächlich geleisteten Arbeitszeiten genau festzuhalten. Gerade in Branchen mit flexiblen Arbeitszeiten komme es immer wieder vor, dass Mehr- und Überstunden nicht korrekt abgegolten werden. Als praktisches Hilfsmittel steht der digitale Zeitspeicher der AK zur Verfügung, mit dem Arbeitszeiten dokumentiert und bei Streitigkeiten als Argumentationshilfe herangezogen werden können.

Eigene Arbeitszeitaufzeichnungen können im Streitfall auch als Beweismittel vor Gericht dienen.