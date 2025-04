Kaffee ist um 72 Prozent teurer geworden!

Ein Preisschock erschüttert Österreichs Verbraucher: Kaffee, Schokolade und Co. explodieren im Preis. Die Arbeiterkammer schlägt Alarm.

Die Arbeiterkammer (AK) hat jüngst einen Bericht veröffentlicht, der drastische Preissteigerungen bei bestimmten Lebensmitteln offenlegt. Laut diesem Preismonitor sind die Kosten für Produkte wie Kaffee, Schokolade, Teebutter und Orangensaft innerhalb eines Jahres um bis zu 72 Prozent angestiegen. Dies steht im Kontext der neuesten Inflationsdaten für März, die eine Erhöhung von 2,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zeigen. Die AK hat dabei die Preise der günstigsten Lebensmittel untersucht und herausgefunden, dass die Preissteigerungen je nach Produkt erheblich variieren, mit einem durchschnittlichen Anstieg von 10 Prozent. Besonders stark betroffen sind Bohnenkaffee (+72 %), Orangensaft (+45 %), Teebutter (+36 %) und Vollmilchschokolade (+33 %).

Preismonitor-Ergebnisse

Der Preismonitor der AK verglich die 40 günstigsten Lebens- und Reinigungsmittel, die für den wöchentlichen Bedarf in sieben Wiener Supermärkten sowie in Diskontern in jeweils drei Wiener Filialen im März 2025 angeboten wurden. Laut einer Aussendung am Mittwoch müssen Konsumenten nun tiefer in die Tasche greifen als je zuvor. Ein Einkaufskorb mit diesen 40 Produkten kostete im März 2025 fast 81 Euro, während er im März 2024 noch 73,27 Euro gekostet hatte – ein Anstieg von 10,1 Prozent.

Die AK-Konsumentenschützerin Gabriele Zgubic zeigte sich besorgt über die Entwicklung: „Billigste Lebensmittel sind teurer denn je. Besonders Menschen mit geringem Einkommen, Familien sowie junge und ältere Menschen leiden darunter“, erklärte Zgubic. Sie forderte die schwarz-rot-pinke Bundesregierung dazu auf, ihr Versprechen zur Bekämpfung der Inflation und zur Sicherstellung erschwinglicher und fairer Lebensmittelpreise einzulösen.