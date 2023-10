Kind ertrinkt, Mutter wegen Vernachlässigung verhaftet!

In einem tragischen Vorfall in El Paso, Texas, ertrank der dreijährige Entoni Leo Malavi in einem Wasserpark. Die Mutter des Kindes, Jessica Viver, wurde wegen Vernachlässigung angekligt und verhaftet.



In einer erschütternden Tragödie starb der dreijährige Entoni Leo Malavi am 13. Mai, nachdem er aus einem etwa anderthalb Meter tiefen Pool im Wasserpark Camp Koen in El Paso, Texas, gezogen wurde. Die Mutter des Jungen, Jessica Viver (35), wurde wegen Vernachlässigung angeklagt und am 30. August in Zusammenhang mit dem Ertrinken verhaftet.

Zeugen beschrieben das schockierende Verhalten einer Frau, die Viver ähnlich sah, am Tag, als Entoni starb. Die Frau habe mehr als eine Stunde lang auf ihr Handy geschaut und vor dem Pool gesessen. Sie hat nie aufgeschaut oder auf irgendetwas geachtet“, berichtete ein Zeuge. Zwei weitere Zeugen erinnerten sich: „Wir haben Viver gesehen, wie sie lag und etwa sieben Minuten bevor der Kleine aus dem Wasser gezogen wurde, zu ihrem Handy sang.“

Gegen die Mutter aus Texas wurden weitere verurteilende Anschuldigungen erhoben. Ein Zeuge behauptete: „Ich habe zwei Dreijährige gesehen, die ohne Aufsicht und ohne Rettungsweste schwammen“, und fügte hinzu, dass Westen und Ausrüstung für Nichtschwimmer im Pool für alle kostenlos seien. Diese tragischen Ereignisse werfen ein Licht auf die Verantwortung und Aufsichtspflicht von Eltern gegenüber ihren Kindern, insbesondere in öffentlichen Einrichtungen wie Wasserparks.