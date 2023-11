Kinderbetreuung: 108,5 Millionen Euro Zuschuss für Wien

In einer bemerkenswerten Initiative haben die Regierungsparteien ÖVP und Grüne angekündigt, ab März nächsten Jahres ein Dashboard einzuführen. Dieses interaktive Tool soll einen umfassenden Überblick über die Betreuungssituation in allen österreichischen Regionen bieten.

Österreichs Kinderbetreuungslandschaft ist ein Mosaik aus Herausforderungen und Fortschritten. Einerseits fehlt es an ausreichenden Betreuungsplätzen, andererseits sind die Öffnungszeiten strikt geregelt. Die Hoffnung ist, dass dieses Dashboard mehr Transparenz schafft und den Familien in Österreich hilft, schneller auf Änderungen in der Kinderbetreuung reagieren zu können.

Mangel an Betreuungsplätzen

Der Mangel an Kinderbetreuungsplätzen ist in Österreich gut dokumentiert. Tatsächlich werden nur 29,9 Prozent aller Kinder unter drei Jahren fremdbetreut. Damit bleibt Österreich hinter dem sogenannten Barcelona-Ziel zurück, einer Quote, die sich die EU-Staaten selbst gesetzt haben. Ursprünglich lag diese Quote bei 33 Prozent und wurde Ende 2022 auf 45 Prozent erhöht.

Trotz dieser Herausforderungen gibt es auch positive Entwicklungen. Im Rahmen des Finanzausgleichs haben sich Bund, Länder und Gemeinden auf zusätzliche Mittel für den Ausbau der Kinderbetreuung geeinigt. Jährlich sind 500 Millionen Euro dafür reserviert. Dieser Betrag soll in den nächsten Jahren an die Inflation angepasst werden.

Wien an erster Stelle

Die Verteilung der Mittel erfolgt nach Einwohnerzahl. Wien erhält mit 108,5 Millionen Euro am meisten, gefolgt von Niederösterreich mit 94,5 Millionen Euro. Das Burgenland liegt mit 16,7 Millionen Euro auf dem letzten Platz. Bundesländer, die bereits eine Betreuungsquote von 38 Prozent erreicht haben, können die Mittel auch für den laufenden Betrieb verwenden.

Angesichts der angespannten Situation greifen immer mehr Unternehmen zur Selbsthilfe und errichten eigene Kindergärten. Im Niederösterreich-Wahlkampf hat Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zudem den Ausbau der Kinderbetreuung versprochen.