Klimaneutral bis 2040: WKÖ warnt vor Kostenexplosion für Betriebe

Österreich will 2040 klimaneutral sein – doch die Wirtschaftskammer schlägt Alarm. Die Kosten könnten explodieren.

Die Wirtschaftskammer Österreich sieht das nationale Klimaneutralitätsziel für das Jahr 2040 mit erheblicher Skepsis. Jürgen Streitner, Leiter der Abteilung für Umwelt- und Energiepolitik der WKÖ, erklärte, das Vorhaben erfülle die Kammer „mit großer Sorge“. Die Europäische Union hat sich demgegenüber auf das Jahr 2050 als Zieldatum für die Klimaneutralität verständigt.

WKÖ fordert Debatte

Streitner übt scharfe Kritik am österreichischen Sonderweg und bezweifelt dessen klimapolitischen Mehrwert. „Mit dem Sonderweg 2040 für Österreich sehen wir keinen zusätzlichen Klimanutzen, aber der Druck auf die Unternehmen wird weiter steigen“, so Streitner. Die gesetzliche Festschreibung des Zieljahres 2040 könnte darüber hinaus Folgegesetzgebung beeinflussen – ein Umstand, der die WKÖ dazu bewegt, eine neuerliche politische Debatte einzufordern.

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„Die Wirtschaftskammer erwarte sich, dass man das Thema noch einmal diskutiert“, betonte Streitner. Grundsätzlich stehe für die Kammer die „Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit eines klimaneutralen Umbaus der Energiesysteme absolut außer Streit“, wie Streitner festhielt.

Der zentrale Einwand der WKÖ richtet sich gegen das Tempo des geplanten Umbaus. Innerhalb von lediglich 14 Jahren müsse das gesamte Energiesystem umstrukturiert werden, was den Finanzierungsbedarf nach Einschätzung der Kammer um bis zu 70 Prozent in die Höhe treiben könnte. Die wirtschaftlichen Konsequenzen eines derart beschleunigten Transformationsprozesses bereiten der Interessenvertretung erhebliche Sorgen.

Laut einer vom Umweltbundesamt im Auftrag der Wirtschaftskammer-Bundessparte Bank und Versicherung erstellten Analyse wird für die Erreichung der Klimaneutralität bis 2040 ein zusätzlicher Investitionsbedarf von rund 145 Milliarden Euro in den Sektoren Energie, Industrie, Gebäude und Verkehr bis 2030 veranschlagt. Nach einer vom Umweltbundesamt, der Arbeiterkammer und weiteren Partnern veröffentlichten Analyse liegen die zusätzlich notwendigen jährlichen Investitionen zur Erreichung der Klimaneutralität 2040 im Zeitraum 2024 bis 2040 bei rund 6,4 bis 11,2 Milliarden Euro, was etwa 1,1 bis 1,9 Prozent des durchschnittlichen jährlichen Bruttoinlandsprodukts bis 2040 entspricht.

Koordinierter Energiewandel

Johannes Benigni, Energieexperte der Wien-ansässigen Beratungsfirma JBC Vienna, plädiert in diesem Zusammenhang für eine koordinierte Herangehensweise. „Notwendig in der Klimapolitik sei ein Abstimmen in der EU und auf die Tragfähigkeit der österreichischen Wirtschaft“, so Benigni, der eine professionelle Umsetzung des Energiewandels als entscheidend erachtet.

Er verweist dabei auf alternative Energieträger wie Biogas und Wasserstoff, die zur Erreichung der Klimaziele zwar unabdingbar seien, derzeit jedoch nur begrenzt verfügbar und mit hohen Kosten verbunden sind.