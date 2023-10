Vermisst: Kroate verschweigt Familie Mitgliedschaft in ukrainischer Armee

Der 34-jährige Tomislav Tkalac aus Duga Resa, Kroatien, ist vor etwa zwei Wochen in der Ukraine verschwunden. Er war vermutlich Mitglied der ukrainischen Armee.

Tomislav Tkalac, ein 34-jähriger Mann aus Duga Resa, Kroatien, ist vor etwa zwei Wochen in der Ukraine verschwunden. Es wird vermutet, dass er Mitglied der ukrainischen Armee war. Die genauen Umstände seines Verschwindens sind jedoch unbekannt und offizielle Informationen über seinen Kriegsweg sind sehr spärlich.

Das kroatische Ministerium für auswärtige und europäische Angelegenheiten bestätigte gegenüber der Jutarnji List, dass sie offizielle Informationen über sein Verschwinden in der Ukraine haben. Die Polizei erhielt zudem eine inoffizielle Bestätigung, dass sein Name auf der Liste der vermissten Personen in der Ukraine steht.

Interessanterweise hatte Tkalac seinen engsten Verwandten und Freunden verheimlicht, dass er in den Krieg in der Ukraine ging. Stattdessen erzählte er allen, dass er in Deutschland arbeitet. „Er ging mit seinen Kameraden in eine Aktion, aus der sie nicht zurückkehrten. Für die Mutter war das alles schockierend, weil sie die ganze Zeit dachte, dass ihr Sohn in Deutschland arbeitet“, sagte einer von Tomislavs Freunden.

„Er sagte, er wolle nach Deutschland“

Die Polizei bestätigte auch inoffiziell, dass Tomislavs DNA-Probe an die ukrainischen Behörden geschickt wurde. Es gab jedoch keine neuen Informationen aus der Ukraine in den folgenden Tagen. Dann erschien am Samstag auf der Facebook-Seite „Memorial – International Volunteers for Ukraine“ Tomislavs Foto mit der Nachricht: „Bitte helfen Sie uns, ihm die Ehre zu erweisen, damit er nicht vergessen wird. Unser geliebter kroatischer Bruder Tomislav Tkalac, der als Freiwilliger in der Ukraine diente, starb auf dem Schlachtfeld. Ehre, Ruhm und Dankbarkeit unserem Bruder“.

Trotz dieser Nachricht gibt es keine offiziellen Informationen, dass Tomislav Tkalac tödlich verunglückt ist. Er wird offiziell als vermisste Person in der Ukraine geführt. Seine Freunde beschreiben ihn als „geborenen Soldaten“, der sein ganzes Leben auf den Krieg vorbereitet schien. Sie waren jedoch alle schockiert, als sie erfuhren, dass er sich entschieden hatte, sich aktiv in den ukrainisch-russischen Konflikt einzumischen.