Kunden entsetzt: Beliebte Bäckerei ist pleite!

Nach 60 Jahren Tradition kämpft die Bäckerei Moshammer ums Überleben. Der niederösterreichische Familienbetrieb steckt in finanziellen Schwierigkeiten – mit Folgen für 55 Mitarbeiter.

Die traditionsreiche Bäckerei Moshammer im niederösterreichischen Mostviertel steht vor dem finanziellen Aus. Am Landesgericht St. Pölten wurde am 14. Mai ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eingeleitet, wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) bekannt gab. Der Familienbetrieb blickt auf eine lange Geschichte zurück: 1964 gegründet, erweiterte sich das Unternehmen 1971 um ein Café und 1988 um eine Konditorei. Seit 1995 betreibt die Familie Moshammer insgesamt vier Standorte – den Hauptsitz mit Café-Konditorei in Böhlerwerk sowie zwei weitere Filialen in Waidhofen an der Ybbs.

Wirtschaftliche Probleme

Die wirtschaftliche Schieflage hat mehrere Ursachen: Am Hauptstandort Böhlerwerk sank die Kundenfrequenz durch Geschäftsschließungen in der Umgebung deutlich. Zusätzlich belasteten Investitionen in eine neue Filiale in Waidhofen an der Ybbs sowie die stark gestiegenen Lohn- und Energiekosten die Finanzen des Unternehmens. Nach Angaben des AKV summieren sich die Verbindlichkeiten auf etwa 615.000 Euro. Von der Insolvenz sind 41 Gläubiger und 55 Mitarbeiter betroffen.

Der vorgeschlagene Sanierungsplan sieht vor, dass die Gläubiger innerhalb von zwei Jahren 20 Prozent ihrer Forderungen zurückerhalten sollen. Der Kreditorenverband prüft derzeit, ob dieser Plan realistisch umsetzbar ist.

Moshammer ist dabei kein Einzelfall. Im ersten Quartal 2025 wurden in Niederösterreich bereits mehrere Insolvenzen traditioneller Bäckereibetriebe gemeldet. Laut KSV1870 geraten neben Moshammer insbesondere kleine und mittlere Betriebe durch die gestiegenen Kosten unter Druck. Der Alpenländische Kreditorenverband verweist darauf, dass sich die durchschnittlichen Energiekosten im Bäckereigewerbe in der Region binnen eines Jahres um bis zu 30 Prozent erhöht haben, was laut Wirtschaftskammer NÖ zahlreiche Traditionsbetriebe an die Grenze der Rentabilität bringt.

⇢ Österreichisches Hotelimperium insolvent: 17 Millionen Euro Schulden, 135 Gläubiger betroffen



Zukunftspläne

In einer Stellungnahme auf Facebook schilderte die Bäckerei ihre schwierige Situation. Die Pandemie, die allgemein angespannte Wirtschaftslage sowie die drastisch gestiegenen Energie- und Rohstoffpreise hätten das Unternehmen an seine Belastungsgrenze gebracht. „Erste Maßnahmen, die von uns gesetzt wurden, haben leider nicht den notwendigen betriebswirtschaftlichen Erfolg gebracht.“

Dennoch gibt sich der Betrieb kämpferisch: „Wir werden jedenfalls alles im Rahmen unserer Möglichkeiten stehende unternehmen, um den Betrieb positiv fortführen zu können.“ Die geplante Umstrukturierung soll alle Produktionsbereiche erhalten und die Öffnungszeiten besser an die Bedürfnisse der Kundschaft anpassen.

⇢ Dieses 100 Jahre alte Wiener Freibad muss bald zusperren