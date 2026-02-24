Lawinen-Alarm: 80 Einsatzkräfte suchen in der Nacht

Ein Schneebrett, 80 Einsatzkräfte, vier Suchhunde – und ein Verursacher, der einfach weiterfuhr.

Auf der Schmittenhöhe in Zell am See hat am Montagabend ein Lawinenabgang abseits der gesicherten Pisten eine umfangreiche Rettungsaktion mit mehr als 80 Einsatzkräften in Gang gesetzt. Entdeckt wurde das Schneebrett von der Pistenrettung, die daraufhin sofort Alarm schlug. Das Ereignis trug sich auf rund 1.613 Meter Seehöhe zu – in unmittelbarer Nähe der Talstation der Bereiteckbahn.

Das Schneebrett erstreckte sich über eine Breite von 60 Metern und eine Länge von 100 Metern. Da zunächst unklar war, ob sich zum Zeitpunkt des Abgangs Personen im betroffenen Bereich befunden hatten, rückten insgesamt 45 Bergrettungskräfte aus den Ortsstellen Zell am See, Kaprun und Saalfelden an, um den Lawinenkegel systematisch zu durchsuchen. Zum Einsatz kamen dabei Lawinenverschütteten-Suchgeräte, das Ortungssystem Recco sowie vier Hundeführer der Bergrettung.

⇢ Alpen‑Winter wird zur Todesfalle: 12 Lawinopfer in kurzer Zeit!



Großer Einsatz

Die Gesamteinsatzleitung lag beim Katastrophenreferenten der Bezirkshauptmannschaft Zell am See. Unterstützung erhielten die Bergrettungskräfte von drei Polizisten der Alpinen Einsatzgruppe sowie von den Besatzungen des Polizeihubschraubers Libelle, des Notarzthubschraubers Alpin Heli 6 und eines Helikopters der Firma Wucher, der für den Transport der Einsatzkräfte genutzt wurde. Die Freiwillige Feuerwehr Zell am See war ebenfalls vor Ort – sie übernahm Mannschaftstransporte und stellte die Ausleuchtung des Einsatzgebietes am Berg sicher.

Kurz nach 21 Uhr konnte Entwarnung gegeben werden: Verschüttete Personen wurden nicht gefunden.

⇢ Glatteisgefahr und Verkehrschaos durch heftigen Schneefall



Klarer Appell

„Das Schneebrett wurde mit hoher Wahrscheinlichkeit von einem Variantenfahrer ausgelöst“, sagte Bernd Tritscher, Bezirksleiter der Bergrettung Pinzgau. „Der Variantenfahrer dürfte nachher wieder aufgestiegen sein, hat den Lawinenabgang aber nicht gemeldet.“ Diese Einschätzung ergibt sich laut Tritscher aus der vorgefundenen Spurenlage.

Der Bezirksleiter richtete einen klaren Appell an alle Wintersportlerinnen und Wintersportler: Auch wenn ein Lawinenabgang ohne Verletzte oder Verschüttete endet, müsse dieser entweder über den Bergrettungs-Notruf 140 gemeldet oder der zuständigen Bergbahn mitgeteilt werden – um aufwendige und unnötige Sucheinsätze künftig zu vermeiden.