Lustige Reaktion während des Auftritts: Mann bietet Lukas Zigarette an

Aca Lukas hat kürzlich ein unerwartetes Geschenk erhalten: Eine Zigarette von einem Fan. Doch bevor er sie annahm, tat er etwas, das viele überrascht hat.

Aca Lukas hat kürzlich in einer Diskothek aufgetreten und ist dank seiner Taten zu einem Hit in den sozialen Medien geworden. Ein Fan bot dem Sänger eine Zigarette an, die er annahm, und dann kam es zu einer Wendung. Viele waren überrascht, dass der Sänger zuerst den Jungen bat, die Zigarette anzuzünden, bevor er sie selbst nahm und während er das Lied „Baj pas“ sang.



Aca rauchte und sang das bekannte Lied, und ein TikTok-Nutzer hat die Situation aufgezeichnet. „Nimm eine, Bruder“, schrieb er auf der genannten Plattform. „Was für ein Gentleman“, „Er hat sich nicht einmal bedankt“, „Aca wie ein Rockstar“ sind einige der Kommentare unter dem Beitrag, den Sie in der Mitte des Textes sehen können.