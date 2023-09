Makabre Party-Wette: Maus gegessen

In einer erschreckenden Eskalation einer Party-Wette in Frankreich, wurde ein unschuldiges Nagetier zum Opfer eines grausamen Spiels. Ein junger Mann nahm die bizarre Herausforderung an, eine lebende Maus zu kauen, was zu einer Anzeige von entsetzten Tierschützern führte.

Die verstörende Szene spielte sich auf einer Zusammenkunft von Gymnasiasten und Studienanfängern der Universität Marseille ab. Ein Partygast hatte das kleine weiße Nagetier mitgebracht, das unerwartet zum Mittelpunkt einer absurden Wette wurde.

Ein junger Mann nahm die Herausforderung an und begann, die Maus zu kauen, was bei den anwesenden Gästen Entsetzen auslöste. Die Situation eskalierte, als klar wurde, dass das Tier diesen Akt nicht überlebte.

Zeugen der brutalen Aktion meldeten sich bei der französischen Tierschutz-Organisation „30 Millions d’Amis“ und übermittelten ihnen Aufnahmen des Vorfalls. Die Organisation, deren Name „30 Millionen Freunde“ bedeutet, hat daraufhin Anzeige wegen „Grausamkeit und schwerer Misshandlung mit Todesfolge“ erstattet.

Die Schulleitung bezeichnete den Vorfall als „schockierend“, wollte aber keine weiteren Details preisgeben. Sie betonte, dass sich die Tat auf einem „Trinkgelage außerhalb der Schule“ ereignet habe.

Die Ermittlungen der Tierschutzorganisation und der Behörden sind noch im Gange.