Mann schießt mit Gasdruckpistole – 20‑Jähriger am Kopf getroffen

Ein Abend in Wien-Liesing eskaliert: Ein 20-Jähriger wird auf der Flucht vor einem Bekannten von einer Kugel am Kopf getroffen.

In Wien-Liesing ist es am Sonntagabend zu einem Schussvorfall gekommen, bei dem ein 20-Jähriger durch eine Gasdruckpistole am Kopf verletzt wurde. Der Angriff ereignete sich im Bezirksteil Mauer und steht offenbar im Zusammenhang mit einem bereits länger bestehenden Konflikt.

Alarmierte Polizeibeamte trafen in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses auf einen 16-Jährigen sowie dessen älteren Bruder, der mit einer blutenden Kopfverletzung auf dem Sofa im Wohnzimmer saß. Dem Jugendlichen zufolge waren die beiden Brüder gerade auf dem Weg nach Hause, als sie einem 20-jährigen Bekannten begegneten.

Da es zwischen ihnen bereits in der Vergangenheit zu Auseinandersetzungen gekommen war, beschleunigten sie ihre Schritte, um einer erneuten Konfrontation aus dem Weg zu gehen. Der Bekannte ließ sich davon jedoch nicht aufhalten, verfolgte die beiden, beschimpfte sie und zog schließlich die Waffe, als er sie eingeholt hatte. Obwohl die Brüder versuchten zu flüchten, feuerte der Mann und traf den 20-Jährigen am Kopf.

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Fahndung läuft

Der Rettungsdienst übernahm die Erstversorgung des Verletzten und transportierte ihn in ein Krankenhaus. Sein Zustand war zu keinem Zeitpunkt lebensbedrohlich.

Den Ermittlern der Außenstelle Süd des Landeskriminalamtes Wien gelang es, den nach der Tat geflüchteten Tatverdächtigen zu identifizieren. Bei ihm handelt es sich um einen 20-jährigen österreichischen Staatsbürger. Eine Fahndung nach ihm wurde eingeleitet.

Das Opfer befindet sich weiterhin in stationärer Behandlung, der Täter ist nach wie vor auf der Flucht.