Mc Donald’s ändert alles: Beliebter Big Mac vor dem Aus

Es scheint, dass McDonald’s Veränderungen an seinen klassischen Menüoptionen vornimmt, um das Angebot an die sich ändernden Geschmäcker und Vorlieben der Kunden anzupassen.

Der Big Mac von McDonald’s ist für viele der Inbegriff des Hamburger-Klassikers und gehört zum Pflichtprogramm eines jeden Fast-Food-Liebhabers. Doch in Österreich wird sich bald etwas ändern, denn der vertraute Geschmack des Signatur-Burgers wird eine Überarbeitung erfahren. Wie der Fast-Food-Konzern bekanntgab, wird es den beliebten Big Mac in Österreich nicht mehr in der gewohnten Form geben. Es bleibt abzuwarten, welche Neuerungen und Veränderungen die Kunden erwarten dürfen und wie diese auf die Veränderungen reagieren werden.

McDonald’s denkt jetzt über eine Neugestaltung seiner Klassiker wie dem Big Mac, Royal TS und Hamburger nach. Der Hintergrund dafür ist, dass der Fast-Food-Riese seine Menüoptionen an die sich ändernden Geschmäcker und Vorlieben der Kunden anpassen möchte. Es bleibt abzuwarten, welche Veränderungen und Neuerungen McDonald’s einführen wird und wie diese von den Kunden aufgenommen werden.

Dafür „drehen wir erstmals an entscheidenden Geschmacksschrauben bei Zubereitung und Zutaten“, heißt es. Die Burger sollen „frischer, heißer und saftiger“ werden.