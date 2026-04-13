Meinl-Reisinger über Orban-Abwahl: „Willkommen zurück, liebe Nachbarn!“

Ein Wahlergebnis, das Wien aufhorchen lässt: Österreich sieht in Ungarns Wahl ein Signal mit Sprengkraft für ganz Europa.

Der Wahlausgang in Ungarn wird von Außenministerin Beate Meinl-Reisinger als richtungsweisend für ganz Europa bewertet – als Signal gegen Korruption und russische Einflussnahme und zugleich als Öffnung hin zu konstruktiver Zusammenarbeit. Besondere Freude gelte jenen Ungarinnen und Ungarn, die nie aufgehört hätten, Teil der europäischen Gemeinschaft sein zu wollen. Die Parlamentswahl in Ungarn fand am 12. April 2026 statt.

Klare Worte

Anders als andere politische Akteure habe man in der österreichischen Bundesregierung während des laufenden Wahlkampfs bewusst auf öffentliche Stellungnahmen verzichtet, so Meinl-Reisinger auf X. Nun sei der Moment für klare Worte gekommen: Mehrere Medienberichte der vergangenen Wochen hätten nahegelegt, dass die ungarische Regierung eine direkte Verbindung nach Moskau unterhalten habe. Im März 2026 berichtete die Financial Times, dass der Kreml Orbán und seine Partei im Vorfeld der ungarischen Wahlen durch eine Social-Media-Kampagne unterstützen wollte, wobei eine mit dem Kreml verbundene „Social Design Agency“ einen Plan ausgearbeitet hatte, um pro-Orbán-Botschaften in ungarischen sozialen Medien zu verbreiten.



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Diese Vorwürfe müssten vollständig und lückenlos aufgeklärt werden, fordert die Außenministerin. Es dürfe nicht hingenommen werden, dass autoritäre Regime wie Russland Einfluss auf europäische Entscheidungsprozesse nähmen. Das Thema solle beim nächsten Treffen des EU-Außenministerrats auf die Agenda gesetzt werden.

Nächste Schritte

Die Vertiefung der bilateralen Beziehungen sowie eine erneuerte Zusammenarbeit auf europäischer Ebene – im Interesse Österreichs, Ungarns und der gesamten EU – werden als nächste konkrete Schritte benannt. Dabei gelte ein klares Priniel: Einzelne Mitgliedstaaten dürften nicht dazu beitragen, die Handlungsfähigkeit der Union als Ganzes zu untergraben.



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Die Funktionsfähigkeit der EU müsse in jedem Fall gewährleistet bleiben.