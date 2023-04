Messis Zukunft: Rückkehr zu Barcelona oder Mega-Gehalt in Saudi-Arabien?

Lionel Messi (35) steht vor einer schwierigen Entscheidung. Sein Vertrag bei Paris Saint-Germain läuft im Sommer aus, und Al-Hilal aus Saudi-Arabien hat bereits Interesse bekundet – mit der Absicht, den Argentinier mit Geld zu überhäufen.



Es ist bereits beschlossene Sache, dass Messi seinen Vertrag in Paris nicht verlängern wird. Zuletzt wurde über eine mögliche Rückkehr zum FC Barcelona spekuliert, dem Klub, bei dem Messi als Teenager seine Karriere begann und zum absoluten Weltstar wurde. Immerhin verließ „La Pulga“ 2021 nach 17 Jahren seinen Herzensklub und wagte den Sprung in die französische Hauptstadt.

Nun hofft man in Katalonien auf die Rückkehr des verlorenen Sohnes, doch es gibt auch andere Interessenten. Einer davon ist Al-Hilal. Der Klub aus der saudi-arabischen Hauptstadt Riad lockt Messi mit einem Jahresgehalt von über 400 Millionen Euro. Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtete auf Twitter, dass der Vertrag bereits auf dem Tisch liegt. Messi hat jedoch priorisiert, in Europa zu bleiben. Barcelona muss ein konkretes Angebot machen, das auch das Financial Fair Play (FFP) berücksichtigt.

Es ist interessant zu erwähnen, dass ein Wechsel von Messi in die Wüste zu einem Wiedersehen mit einem alten Rivalen führen würde: Cristiano Ronaldo (37). Der Portugiese spielt seit Anfang des Jahres für Al-Nassr, der ebenfalls in Riad beheimatet ist. Ein Saudi-Derby zwischen den beiden Superstars hätte sicherlich seinen Reiz.