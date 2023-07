Mindestens 5,2 Milliarden Euro für Corona-Tests: Österreichs teure Bilanz

In Österreich wurden bis Ende März 2022 mindestens 306,4 Millionen Covid-19-Tests ausgewertet. Diese Zahl beinhaltet allerdings nicht die Millionen von Wohnzimmertests oder Antigenselbsttests. Der Bericht des Rechnungshofs, der eine Bilanz der Corona-Tests zieht, stellt fest, dass bis Ende 2022 mindestens 5,2 Milliarden Euro für Covid-19-Tests ausgegeben worden sind.

Bei der Aufarbeitung der Covid-19-Pandemie in Österreich ist die Bundesregierung auf wissenschaftliche Hilfe angewiesen. Obwohl diese bereits begonnen hat, sind die Ergebnisse noch nicht verfügbar; sie werden jedoch bis zum Ende des Sommers erwartet. Der Bericht des Rechnungshofs, am Freitag veröffentlicht, kritisiert fehlende Strategien und den unspezifischen Nutzen der vielen Testangebote.

In diesem Zusammenhang hat das Wiener Großlabor Lifebrain, das die PCR-Tests für das „Alles gurgelt“-Programm auswertet, am Freitag, den 22. April 2022, die Kündigung von 509 seiner 1.210 Mitarbeiter angekündigt. Der Laboranbieter, mit Sitz in der Klinik Wien-Penzing, war für die Auswertung der PCR-Tests des „Alles gurgelt“-Programms verantwortlich.