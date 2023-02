Ende für „Alles gurgelt“: 500 Mitarbeiter stehen vor Jobverlust

Mit dem Ende der Corona Maßnahmen, die mit 30. Juni kommen sollen, werden auch die kostenlosen „Alles gurgelt“ Tests abgeschafft. 500 Mitarbeiten könnten ihren Job verlieren.

Am 30. Juni werden alle Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie von der Bundesregierung beendet, wie KOSMO bereits berichtete. Zusammen mit den Maßnahmen sollen die kostenlosen Corona-Selbsttest-Kits fallen. Gesundheitsminister Rauch strebt unterdessen an, dass Impfungen und Medikamente kostenlos bleiben und Tests für Menschen mit Symptomen weiterhin kostenfrei zur Verfügung stehen. Doch trotzdem bahnt sich das Ende der „Alles gurgelt“ Selbsttest an, verkündet der Lifebrain-Geschäftsführer Michael Havel im Gespräch mit „Der Standard“ am Mittwoch.

Verkleinerung oder Schließung

Somit gibt es scheinbar schon länger den Plan, das Großlabor auf der Baumgartner Höhe zu verkleinern. Eine komplette Schließung sei ebenfalls nicht auszuschließen. Damit steht der Arbeitsplatz von 500 Mitarbeitern auf dem Spiel. Denn diese wurden vom Unternehmen bereits beim Arbeitsmarktservice zur Kündigung angemeldet.

Es verbleiben rund 100 Mitarbeiter auf ihrem Posten. Mit der Reduktion der Arbeitskraft kommt auch noch die Verkleinerung der Räumlichkeiten hinzu. Havel betont, falls ab März nicht mehr als 100 Proben am Tag eingehen, soll das Unternehmen komplett schließen.

Quelle: Der Standard, Lifebrain

