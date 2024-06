Mirno More segelt seit 30 Jahren für den Frieden: Ein Anlass zum Feiern!

Die Friedensflotte Mirno More feiert ihr 30-jähriges Jubiläum im CAPE 10 in Wien. Bundespräsident Alexander Van der Bellen übernimmt den Ehrenschutz und betont die Bedeutung des Projekts für benachteiligte Kinder.

Die Friedensflotte Mirno More feiert am 13. Juni 2024 ihr 30-jähriges Jubiläum im CAPE 10 in Wien. Dabei sind geladene Gäste und Pressevertreter eingeladen. Der Abend steht im Zeichen des Dankes. Der Verein bedankt sich bei Unterstützern und Sponsoren, die das Projekt ermöglichen. Auch die zahlreichen FreundInnen des Projekts werden geehrt. Sie tragen dazu bei, die Bekanntheit der Initiative zu steigern. Besonders gewürdigt werden ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und TeilnehmerInnen, die helfen Ausgrenzungen zu überwinden und Vorurteile abzubauen.

Van der Bellen eröffnet Veranstaltung

Bundespräsident Alexander Van der Bellen übernimmt den Ehrenschutz der Veranstaltung. Er eröffnet den Abend mit einer Video-Grußbotschaft. „Die Friedensflotte Mirno More ist ein wunderbares Projekt“, so Van der Bellen. Er betont, dass das Projekt sozial benachteiligten Kindern unvergessliche Erlebnisse ermöglicht.

Moderatorin Gudrun Ghezzo führt durch den Abend. Auf der Bühne begrüßt sie den Vorstandsvorsitzenden Andreas Bauer und den Gründer Christian Winkler. „In 30 Jahren haben Inklusion, Integration und Solidarität nicht an Bedeutung verloren“, sagt Bauer. Er betont die Wichtigkeit, ein starkes Zeichen für Weltoffenheit zu setzen.

Teilnehmerinnen und Unterstützerinnen teilen ihre Erlebnisse bei einer Podiumsdiskussion. Der Abend wird von einer Puzzle-Spendenaktion begleitet. Verlost wird ein Bild des Künstlers Wolfgang Abfalter im Wert von 5.000 Euro. Musikalisch untermalen die Mirno More Groove-Society und DJ Josip das Event.

Über die Friedensflotte Mirno More

„Mirno More“ bedeutet auf Kroatisch „friedliches Meer“. Deshalb trägt das weltweit größte Segelprojekt für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche diesen Namen. Jährlich setzen Hunderte Menschen in rund 100 Schiffen ein Zeichen für Frieden und Toleranz. Im Fokus stehen benachteiligte Kinder und Jugendliche.

Mirno More – Verein für sozialpädagogische Friedensprojekte Andreas Bauer

c/o Jugendzentrum

Prager Straße 20

1210 Wien Tel +436645317809

E-Mail office@mirnomore.org

Web www.mirnomore.org Spendenkonto

IBAN: AT966000000092034448

BIC: BAWAATWWXXX

Was 1994 mit drei Schiffen und wenigen Freiwilligen begann, ist heute eine große Plattform. TeilnehmerInnen aus über 30 Nationen sind dabei, darunter Kriegswaisen und geflüchtete Kinder. Unterstützt wird das Projekt von verschiedenen Organisationen und Partnervereinen.

Rund 1.000 Teilnehmerinnen nehmen jährlich an der Friedensflotte teil. Die Friedensflotte besteht aus ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen. Mitgliedschaften und Spenden finanzieren die Initiative.

Die Friedensflotte Mirno More findet vom 14. bis 21. September 2024 statt. Gesegelt wird in der kroatischen Adria zwischen Šibenik und Split. Höhepunkte der Woche sind die Willkommensfeier in Rogoznica und die Segelrallye bei Trogir. Die Woche endet mit einer Flottenfahrt und einem gemeinsamen Strandpicknick. Auch im 30. Jubiläumsjahr werden die Segel für den Frieden gehisst.