Mit Mamas Auto: Fahrer rast mit 151 km/h durch die 80er-Zone

Ein 20-jähriger Autofahrer aus Villach wurde am Sonntagnachmittag mit drastisch überhöhter Geschwindigkeit erwischt. Die Beamten der Polizei Bodensdorf registrierten den jungen Mann, als er mit 151 km/h durch eine Tempo-80-Zone auf der B94 Ossiacher Bundesstraße raste. Der Vorfall ereignete sich gegen 17.00 Uhr im Gemeindegebiet von Steindorf am Ossiacher See im Kärntner Bezirk Feldkirchen.

Rasante Fahrt gestoppt

Der Raser war mit dem Fahrzeug seiner Mutter von Villach in Richtung Feldkirchen unterwegs, als die Messung erfolgte. Zur Unterstützung angeforderte Einsatzkräfte der Polizei Feldkirchen konnten den Wagen schließlich stoppen. Bei der Kontrolle zeigte sich der 20-Jährige einsichtig und gestand sein Fehlverhalten ein. Die Beamten nahmen ihm noch an Ort und Stelle vorläufig den Führerschein ab.

Zudem wird der junge Mann bei der zuständigen Behörde zur Anzeige gebracht.

Nach österreichischem Recht drohen dem Fahrer aufgrund der extremen Geschwindigkeitsübertretung empfindliche Strafen. Bei einer derartigen Überschreitung von mehr als 50 km/h außerhalb des Ortsgebiets kann mit einer Geldstrafe von bis zu 5.000 Euro gerechnet werden. Zudem ist ein mehrmonatiger Führerscheinentzug die Regel. Die Region um den Ossiacher See wird von der Polizei regelmäßig durch Schwerpunktkontrollen überwacht, um genau solche gefährlichen Verkehrssituationen zu verhindern.

Laut Unfallstatistiken sind besonders junge Fahrer zwischen 18 und 24 Jahren überproportional häufig in schwere Verkehrsunfälle verwickelt. Überhöhte Geschwindigkeit bleibt dabei eine der Hauptunfallursachen in Kärnten und ganz Österreich.