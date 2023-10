Mohammed ist der beliebteste Baby-Name

Die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) hat die Liste der beliebtesten Babynamen in Deutschland für das vergangene Jahr veröffentlicht. Während in Berlin Mohammed und Sophia die Liste anführen, sind es landesweit Emilia und Noah, die am häufigsten gewählt wurden.

In Berlin war im letzten Jahr der Name Mohammed bei Jungen am beliebtesten, gefolgt von Noah und Adam. Bei den Mädchen führte Sophia die Liste an, dicht gefolgt von Emilia und Emma.

Landesweit hingegen waren Emilia und Noah die Spitzenreiter. Dies ist das dritte Jahr in Folge, dass diese Namen die Liste anführen. Noah hält sogar seit 2019 den ersten Platz. Auf den weiteren Plätzen folgen für Mädchen Sophia oder Sofia und Emma, und für Jungen Matt(h)eo oder Mat(h)eo und Leon.

Die GfdS erfasst seit 1977 die beliebtesten Babynamen in Deutschland. Die Daten basieren auf Informationen von mehr als 750 Standesämtern, die fast eine Million einzelne Namen übermittelt haben. Mehr als 90 Prozent aller im letzten Jahr vergebenen Namen wurden erfasst, was die Liste zu einer umfassenden Quelle für Namens-Trends in Deutschland macht.

Trotz kleiner Verschiebungen in der Rangliste, wie zum Beispiel bei den Jungen, wo Finn und Paul auf dem vierten und fünften Platz landeten und Elias und Emil Luca überholten, bleiben die Trends in der Namensgebung insgesamt stabil. Louis oder Luis ist der neuntbeliebteste Jungenname, vor Henry.

Die jährliche Veröffentlichung der GfdS bietet einen interessanten Einblick in die Namensgebung in Deutschland und zeigt, dass trotz kleiner Veränderungen die Vorlieben der Eltern weitgehend konstant bleiben.