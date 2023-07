Mordalarm: Frau erschossen und Ehemann tot aufgefunden

In Birkfeld, Steiermark, geschieht ein tragisches Verbrechen, das die Gemeinschaft erschüttert. Ein Ehepaar im Alter von 66 und 65 Jahren wurde tot in ihrem Einfamilienhaus aufgefunden, nachdem ihre Söhne die Polizei alarmierten, da sie ihre Eltern nicht mehr erreichen konnten. Es wird vermutet, dass der 66-Jährige seine Ehefrau erschossen und anschließend Suizid begangen hat. Die genauen Umstände sind noch unklar, und die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.



Die beiden Söhne des Ehepaares, bemerkten ungewöhnliche Stille, nachdem sie mehrere erfolglose Versuche unternommen hatten, ihre Eltern zu erreichen, und erstatteten Montagnachmittag eine Anzeige bei der Polizei. Nach einer Nachschau durch eine Polizeistreife wurden im Einfamilienhaus der Eltern die Körper des älteren Paares entdeckt.

Femizid?

Nach den ersten Ermittlungen gehen die Beamten des Landeskriminalamtes davon aus, dass der 66-jährige Mann seine 65-jährige Ehefrau mit einer Pistole erschossen hat, bevor er sich selbst das Leben nahm. Das Landeskriminalamt Steiermark hat daraufhin die Ermittlungen aufgenommen und sichergestellt, dass der Mann im rechtmäßigen Besitz einer gültigen Waffenbesitzkarte war.

Während die forensischen Experten des Landeskriminalamts und die Tatortbeamten ihre Arbeit fortsetzten, wurde eine Obduktion der beiden Leichen durch die Staatsanwaltschaft Graz angeordnet, um den genauen Todesablauf festzustellen. Ebenso wurde ein Sachverständiger aus dem Fachgebiet Schießwesen hinzugezogen, um mehr über den Tathergang herauszufinden.

Nachbarn schockiert

Ein lokaler Nachbar, Herbert Posch, der sich als guter Freund der Familie bezeichnet, zeigt sich fassungslos und traurig. „Es waren wirklich nette Leute, ich bin einfach nur sprachlos“, sagte er in einem Interview mit der „Steirerkrone“. Laut Posch gab es keinerlei Auffälligkeiten oder laute Streitereien, die auf einen solchen Vorfall hingedeutet hätten. Er erinnert sich an das Paar als Herzensmenschen, die sich liebevoll um ihr Haus und ihre Blumen kümmerten. Posch bestätigte zudem, dass der Mann seit einigen Jahren krank war, was ihn aber nicht davon abhielt, den Garten zu pflegen.

Motiv unklar

Es ist wichtig zu betonen, dass das Motiv für die Tat noch unklar ist. Es gab laut ersten Informationen keine Auffälligkeiten im Verhalten des Paares in den Tagen davor. Es ist auch nicht bekannt, ob der Mann oder die Frau an einer Krankheit litten. Ein Abschiedsbrief wurde bisher nicht gefunden, was weitere Fragen zu den tragischen Ereignissen aufwirft.