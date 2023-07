Schock für Modefans: Gerry Weber schließt alle Filialen in Österreich

Die deutsche Bekleidungskette Gerry Weber, die derzeit in einem Insolvenzverfahren steckt, wird ihren Betrieb in Österreich nicht fortsetzen. Eine Insolvenzabwicklung ist eingeleitet worden, wobei Gutscheine und Bonuspunkte nicht mehr eingelöst werden können. Der Alpenländische Kreditorenverband AKV hat die Summe dieser Gutscheine auf etwa 500.000 Euro geschätzt. Der Ausverkauf hat bereits begonnen, was den Schließungsprozess der österreichischen Filialen beschleunigt.

Gerry Weber, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der deutschen Gerry Weber International AG, plant, keinen Fortbestand des Geschäfts in Österreich anzustreben. Die Muttergesellschaft in Deutschland hat bereits einen Insolvenzverfahren eingeleitet und das Sanierungsverfahren beim Essener Amtsgericht nach dem Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen (StaRUG) beantragt.

Von den aktuell 171 firmeneigenen Geschäften und Outlets sollen bis Ende September 122 im Rahmen der Sanierungsbemühungen geschlossen werden, gab die Firma Ende Juni bekannt. Unmittelbar betroffen von der österreichischen Insolvenz sind 25 Gläubiger mit Gesamtverbindlichkeiten in Höhe von 2,6 Millionen Euro.

In Österreich hat das Unternehmen 20 Standorte, deren Schließung den Verlust von über hundert Arbeitsplätzen zur Folge hat. Insolvenzverwalterin Ulla Reisch gab bekannt, dass ein Ausverkauf mit einem Preisnachlass von 50 Prozent gestartet wurde. Kunden, die noch Gutscheine oder Bonuspunkte haben, können diese laut Reisch jedoch nicht mehr einlösen. Stattdessen können sie diese als Insolvenzforderungen beim Handelsgericht Wien anmelden, allerdings sei die Aussicht auf eine Quote noch nicht abschätzbar.

Die Gutscheine, die vom AKV auf etwa 500.000 Euro geschätzt wurden, können nach der Insolvenz möglicherweise nur zu 20 Prozent ausgezahlt werden, da dies die übliche Quote bei einer Insolvenzausschüttung ist.

Einzelne Filialen von Gerry Weber in Österreich sollen bereits in den kommenden Tagen geschlossen werden.