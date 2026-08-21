NBA-Bombe: Jokic und Doncic bald im gleichen Team?

Luka Doncic in L.A., Nikola Jokic als nächster? Ein NBA-Insider zeichnet ein Szenario, das Denver das Fürchten lehren könnte.

Zumindest laut Insider Anthony Irwin könnte Nikola Jokic schon bald ein neues Kapitel aufschlagen – und zwar ausgerechnet in Los Angeles, an der Seite seines engen Freundes Luka Doncic. Der slowenische Guard war am 2. Februar 2025 in einem Drei-Team-Trade von den Dallas Mavericks zu den Lakers gewechselt, im Gegenzug hatten die Mavericks Anthony Davis erhalten. Irwin ließ bei einem seiner jüngsten Auftritte kein gutes Haar an der Führung der Denver Nuggets: „Nichts demotiviert einen Superstar so sehr wie das hier. Er hat so hart gearbeitet, um dieses Niveau zu erreichen – nur um dann von einem Franchise-Besitzer geführt zu werden, dem das Geld genauso viel bedeutet wie Stan Kroenke.“

Irwin ergänzte: „Wenn ich sein Berater wäre, würde ich ihm empfehlen, langsam über einen Abschied von Denver nachzudenken. Ich glaube, die Zeit rückt näher, in der die Nuggets auf einen Neuaufbau setzen werden – und genau das wäre Jokics Chance zu gehen.“ Irwin bezieht sich dabei auf den Trade von Peyton Watson nach Cleveland – die Nuggets hatten den Forward im Rahmen eines Multi-Team-Sign-and-Trade an die Cavaliers abgegeben und dafür einen ungeschützten Erstrundenpick für 2031 sowie einen Zweitrundenpick für 2032 erhalten – eine Entscheidung, die er als Verrat an Jokic wertet. Jokic selbst hatte nach dem Deal erklärt, dass er sich für Watson freue und die Nuggets dessen Energie vermissen werden.

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Lakers als Ziel

Dass die Lakers dabei als naheliegendstes Ziel gelten, hat laut Irwin einen einfachen Grund: die enge Freundschaft zwischen Jokic und Doncic. „Die Verbindung zu Los Angeles liegt auf der Hand – es ist Doncic, der einer seiner engsten Vertrauten ist. Dazu kommt die Vorstellung, was die beiden im Pick-and-Roll gemeinsam anrichten könnten – das wäre schlicht einzigartig.“

Irwin sieht dabei bereits den Blick beider Spieler in die Zukunft gerichtet: „Beide blicken womöglich bereits auf 2028, wenn eine Reihe von Entscheidungen fallen könnte, die sie letztlich zusammenbringt.“ Jokic steht durch seinen 2022 unterzeichneten Supermax-Vertrag mindestens bis zur Saison 2026/27 unter Vertrag und verfügt über eine Spieleroption für 2027/28 – nach deren Ausübung könnte er im Sommer 2028 Unrestricted Free Agent werden.

Denvers Schwächung

Was für die Lakers spricht, schadet den Nuggets – und Irwin sieht darin eine strategische Chance für Los Angeles. „Wenn die Lakers Salary-Cap-Spielraum schaffen und erkennen, dass Jokic erreichbar ist, können sie Denver vor eine klare Wahl stellen: Entweder ihr arbeitet mit uns an einem Trade, der auch für euch funktioniert – oder ihr wartet, bis er Free Agent wird, und riskiert, ihn ohne jede Gegenleistung zu verlieren.“

„Die personelle Schwächung Denvers kommt den Lakers dabei definitiv zugute“, so Irwin.