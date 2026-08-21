Mitten in der Nacht brennt die Schulbibliothek – jetzt stehen zwei Jugendliche im Zentrum der Ermittlungen.

In den Ermittlungen zur Brandstiftung am Bundesgymnasium Hallein ist ein entscheidender Durchbruch gelungen. Die Polizei hat eine 16-Jährige und einen 17-Jährigen als Tatverdächtige identifiziert. Bei beiden handelt es sich um österreichische Staatsbürger, die gegenüber den Behörden ein Teilgeständnis abgelegt haben.

Ort des Geschehens

Das Feuer war in der Nacht auf den 11. Mai 2026 um 2.44 Uhr in der Schulbibliothek ausgebrochen. Die alarmierte Feuerwehr Hallein rückte umgehend aus und konnte die Flammen rasch unter Kontrolle bringen. Bereits zu diesem Zeitpunkt wiesen die Umstände auf eine vorsätzliche Brandlegung hin.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Nach Angaben der Feuerwehr und der Bildungsdirektion war der Brand auf die Bibliothek beschränkt – alle Brandschutztüren funktionierten ordnungsgemäß, es gab keine Verletzten. Dennoch hatte der Vorfall erhebliche Auswirkungen: Der Unterricht für rund 750 Schülerinnen und Schüler musste entfallen, während die Mathematik-Zentralmatura wie geplant durchgeführt wurde.

Spurensicherung & Verdächtige

Ermittler sicherten an der Brandstelle zahlreiche Spuren; zusätzlich wurde ein auf Brandbeschleuniger spezialisierter Polizeihund eingesetzt. Im Verlauf der intensiven Ermittlungsarbeit rückten die beiden Jugendlichen schließlich in den Fokus der Kriminalisten, die gemeinsam mit Beamten der Polizeiinspektion Hallein vorgingen.

Als Hauptverdächtige gilt die 16-Jährige; dem 17-Jährigen wird eine Beteiligung als Beitragstäter zur Last gelegt. Besonders schwerwiegend ist der Umstand, dass bei der Brandlegung eine erhebliche Menge Benzin zum Einsatz gekommen sein soll.

Beide werden nun wegen Brandstiftung bei der Staatsanwaltschaft Salzburg angezeigt.