Wiederkehrs Bildungsoffensive: Quereinsteiger-Programm kommt

Die Bildungslandschaft in Österreich steht vor tiefgreifenden Umwälzungen. Christoph Wiederkehr von den Pinken erweitert ein Quereinsteiger-Programm auf Volksschulen.

Christoph Wiederkehr, der neue Bildungsminister der Pinken, plant die Ausweitung des Quereinsteiger-Programms „Klasse Job“ auf Volksschulen. Dieses Programm, ursprünglich für die Sekundarstufe entwickelt, soll nun auch an Wiener Volksschulen erprobt werden. Absolventen geeigneter Studiengänge erhalten reguläre Lehrerverträge und müssen parallel ein Quereinsteiger-Studium an einer Pädagogischen Hochschule absolvieren. Die Bildungsinitiative „Teach for Austria“, bekannt für die Vermittlung herausragender Hochschulabsolventen an Schulen mit schwierigen Bedingungen seit 2011, wird das Pilotprojekt durchführen.

Bereits als Wiener Bildungsstadtrat hatte Wiederkehr dieses Projekt initiiert. Ab September startet das Pilotprojekt an Volksschulen in Wien. Zusätzlich plant Wiederkehr, mit Experten über eine bundesweite Regelung für ein Handyverbot an Schulen zu beraten. Während das Bildungsressort bislang betonte, dass die Entscheidung über ein Handyverbot den Lehrkräften, Eltern und Schülern obliegen sollte, sieht Wiederkehr Handys als „Konzentrationskiller“ und strebt eine politische Lösung an.

Deutschförderung und Schulsozialarbeit

Ein weiterer Schwerpunkt des Ministers ist die Verbesserung des Deutscherwerbs angesichts der wachsenden Zahl von Schülern mit unzureichenden Deutschkenntnissen. Geplante Maßnahmen beinhalten verpflichtende Deutschförderkurse vor Schulbeginn und in den Sommerferien sowie eine verstärkte Deutschförderung in Kindergärten. Wiederkehr betont, dass Deutschförderung keine Option, sondern Pflicht sei. Zur Unterstützung von Schulen mit besonderen Herausforderungen sind zusätzliche Mittel vorgesehen, insbesondere in Regionen mit vielen außerordentlichen Schülern. Auch die Gewaltprävention an Schulen steht auf Wiederkehrs Agenda, mit einem geplanten Ausbau der Schulsozialarbeit.

In Bezug auf Kindergärten plant Wiederkehr bundesweit einheitliche Qualitätsstandards, die ab 2027 in einer neuen 15a-Vereinbarung mit den Ländern festgelegt werden sollen. Diese Vereinbarung soll mehr finanzielle Mittel bereitstellen, jedoch auch Standards wie kleinere Gruppengrößen sicherstellen. Eine Ausbildungsoffensive für Kindergartenpädagogen ist ebenfalls vorgesehen, um die Qualität zu verbessern. Ein zweites Pflichtkindergartenjahr ist in Planung, um den Deutscherwerb zu fördern. Der Start wäre frühestens 2027 mit der neuen 15a-Vereinbarung möglich.

Wiederkehr hat 130 Einzelmaßnahmen im Blick, von denen viele trotz eines knappen Budgets umgesetzt werden sollen. Für die Jahre 2025 und 2026 sind rund 450 Millionen Euro für Aktivmaßnahmen im Bildungsbereich gesichert. Der Minister steht jedoch auch vor der Herausforderung, Sparvorgaben zu erfüllen, um ein EU-Defizitverfahren zu vermeiden, was Einsparungen von 15 Prozent des Budgets jedes Ministeriums erfordert. Noch ist unklar, wie diese Vorgaben umgesetzt werden.

Langfristig plant Wiederkehr Änderungen bei den Kompetenzverteilungen im Schulbereich, um klare Zuständigkeiten zu schaffen. Er betont jedoch, dass bei den geplanten „pädagogisch-administrativen Fachkräften“ nicht gespart wird.