Oscars live in Wien: Dieses Kino zeigt Verleihung-Show

Filmfans in Wien erleben die 97. Oscar-Verleihung live im Gartenbaukino. Ein spannendes Rahmenprogramm sorgt für eine unvergessliche Nacht.

In diesem Jahr steht die 97. Oscar-Verleihung an, und Filmfans in Wien haben die Möglichkeit, dieses glamouröse Ereignis live im Gartenbaukino zu verfolgen. Bereits zum 18. Mal überträgt das Kino die Verleihung der goldenen Statuetten direkt auf die große Leinwand, sodass die Zuschauer die Spannung der Nacht hautnah miterleben können.

Die Live-Übertragung beginnt in der Nacht von Sonntag auf Montag um 1.00 Uhr. Doch das Gartenbaukino bietet mehr als nur die Verleihung: Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm sorgt für Unterhaltung. Besucher können an einem Bingo-Spiel teilnehmen, ihr Glück am Glücksrad versuchen und ein Frühstück genießen.

Nominierte Filme

Um die Vorfreude auf die Oscar-Nacht zu steigern, zeigt das Gartenbaukino bereits ab Sonntagmittag vier nominierte Filme. Auch das Votiv Kino stimmt die Filmfans auf das Ereignis ein, indem es am Sonntag Filme präsentiert, die für einen Oscar nominiert sind. Seit dem 23. Januar haben Interessierte zudem die Möglichkeit, die nominierten Werke in den Wiener Cineplexx-Kinos zu sehen.

Alternative Übertragungen

Wer nicht ins Kino gehen kann, hat die Möglichkeit, die Oscar-Verleihung auf ORF 1 und ORF ON live zu verfolgen. Ab Mitternacht, in der Nacht von Sonntag auf Montag, wird die Sendung von der Kulturjournalistin Lillian Moschen und dem Filmexperten Alexander Horwath moderiert.