Parkbank wird zur Falle – Baum stürzt auf 31-Jährige

Ein ruhiger Nachmittag auf einer Parkbank endet für eine 31-Jährige in Wien-Hernals mit einem Rettungseinsatz.

Ort des Geschehens

Am Dienstagnachmittag ist eine 31-jährige Frau in Wien-Hernals von einem umgestürzten Baum erfasst worden und hat dabei einen Beinbruch erlitten. Der Vorfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr, während die Frau auf einer Parkbank saß. Neben dem Knochenbruch zog sie sich auch Prellungen und Abschürfungen zu.

Rettungseinsatz im Park

Bis zum Eintreffen der Berufsrettung wurde die Verletzte vor Ort betreut; das betroffene Areal in einem Park am Dr.-Josef-Resch-Platz wurde abgesperrt. Nach der Erstversorgung brachte man sie in ein Krankenhaus, wie Andreas Huber, Sprecher der Wiener Berufsrettung, erklärte.

Den umgestürzten Baum trug die Feuerwehr im Anschluss ab und legte ihn gesichert ab. Als die Einsatzkräfte eintrafen, befand sich die Frau zwischen zwei Astgabeln.