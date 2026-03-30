Pensionist 1,6 Kilometer weit von LKW mitgeschleift – Polizei sucht Zeugen

Ein Unfall in Graz forderte das Leben eines 82-Jährigen – und die Umstände dahinter erschüttern besonders.

Ein 82-jähriger Pensionist ist am Freitag in Graz-Gösting bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen – unter Umständen, die das ganze Ausmaß der Tragödie erst im Nachhinein deutlich werden ließen. Wie die Polizei am Sonntag bekannt gab, wurde der Mann von einem Lkw erfasst und unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Der Körper des Mannes soll sich erst nach einer Strecke von 1,6 Kilometern vom Lkw gelöst haben und auf die Fahrbahn gefallen sein.

Der Lkw wurde von einem 21-Jährigen aus Leoben gelenkt. Mehrere nachfolgende Pkws konnten dem auf der Fahrbahn liegenden Mann nicht mehr ausweichen und überrollten ihn.

Unfall auf Wiener Straße

Der Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag gegen 15.10 Uhr auf der Wiener Straße auf Höhe der Hausnummer 265. Dem aktuellen Ermittlungsstand zufolge hatte der Pensionist – der offenbar an Demenz litt – wiederholt versucht, die stark befahrene Straße zu überqueren, ohne dabei auf den fließenden Verkehr zu achten.Zuvor war man davon ausgegangen, dass sich die Kollision auf der Judendorferstraße auf Höhe der Hausnummer 22 ereignet hatte. Hier war die Leiche gefunden worden.

Zeugenaufruf der Polizei

Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe: Wer am 27. März gegen 15 Uhr im Bereich der Wiener Straße 265 einen älteren, orientierungslos wirkenden Mann beim Überqueren der Fahrbahn oder den Unfall selbst beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 059133/654100 zu melden.